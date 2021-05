Musk 'resucita' al dogecoin mandándolo, literalmente, a la Luna tras hundirlo este fin de semana

La volatilidad del dogecoin tienen nombre propio: Elon Musk. El fundador y CEO de Tesla se ha autoerigido desde hace tiempo en "padrino" de la criptomoneda de broma creada en 2013 con una cara de perro como emblema y cada mención suya favorable a la misma desde sus redes sociales ha espoleado a miles de seguidores a posicionarse en ella, hasta el punto de haber subido su cotización más de un 20.000% en el último año. Sin embargo, este omnímodo poder de Musk también tiene otra cara: sus palabras o sus silencios también pueden hundir a la criptomoneda meme, lo que ocurrió este fin de semana.

Con un dogecoin en el entorno de los 70 centavos, máximos históricos, Musk apareció en el programa televisivo de humor Saturday Night Live. Sus seguidores esperaban que aprovechara para glosar una encendida defensa del dogecoin que lo impulsara hasta el dólar. Lejos de eso, los acólitos interpretaron que Musk se mostró tibio con la criptomoneda y llegó a describirla con la palabra "hustle", que en español se puede traducir como barullo o chanchullo.

Con cierta lógica el precio se desplomó llegando a los 47 centavos. Numerosos defensores del token se enfadaron con los seguidores que empezaron a vender y, como recoge MarketWatch, hubo acusaciones de "paper hands" o 'manos de papel', término que lo dice todo.

Así fue hasta que Musk decidió este domingo a última hora rescatar sus superpoderes y darle otro empujón a la criptomoneda anunciándola como pilar de su próxima aventura espacial. De hecho, empleando la metáfora favorita de los fans del dogecoin, lo va a mandar a la Luna. Este lunes el token recuperaba los 50 centavos.

SpaceX, la empresa de cohetes comerciales de Musk, se embarcará en un viaje a la Luna en 2022 llevando un CubeSat -un minisatélite utilizado para la investigación espacial- de Geometric Energy que se ha pagado íntegramente en dogecoin, informa Bloomberg.

