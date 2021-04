Mark Cuban se apuesta dos millones de dólares a que Amazon, Netflix y las criptomonedas superan al S&P 500 en la próxima década

Tanta confianza tiene el multimillonario estadounidense Mark Cuban en sus activos favoritos que, a golpe de 'tuit', se ha apostado un millón de dólares a que Amazon y Netflix superan al S&P 500 en la próxima década. No contento con ello, también se ha apostado otro millón a que el bitcoin o el ether (sabido es su amor por las criptodivisas) batirán al índice bursátil en ese mismo plazo.

El mediático inversor y propietario de los Dallas Mavericks ha hecho este par de apuestas contra Peter Mallouk, director general de Creative Planning, una empresa de gestión de patrimonios. Mallouk apostará por el S&P 500 en ambos casos.

Ambos decidieron cerrar estas apuestas después de haber discutido en Twitter sobre el valor de una cartera diversificada y la viabilidad a largo plazo de las criptomonedas. La discusión se originó cuando Mallouk criticó a Cuban por promover el dogecoin y predijo luego que el 99% de las criptodivisas terminarán sin valor a la vez que defendía a las acciones como mejores activos que las criptomonedas.

"Si compras cien acciones, lo más probable es que la mayoría suban. Si compras cien criptodivisas, la mayoría irán a cero. Gran diferencia", tuiteó Mallouk. "Sólo un tonto compraría 100 acciones o 100 criptoactivos", respondió Cuban avivando la disputa.

La contrarréplica de Mallouk no se hizo esperar: "La probabilidad de que una cartera diversificada gane a alguien que elige un puñado de acciones es muy alta. Sólo un tonto apostaría por unos pocos valores. En los próximos 10 años, me quedo con la rentabilidad del S&P 500 frente a cualquier grupo de valores que quieras elegir y me siento muy bien".

If you want to do a 2nd bet for $1m, I'm good. I'll stick with NFLX and AMZN, 50/50 You take the 500. Biggest increase wins. Again. Has to be a smart contract. $1m deposited Autopays on 10 yr anniversary. You can pick the host and write the smart contract or I can. Deal ? https://t.co/Xx34nmvC5f