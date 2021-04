El multimillonario Mark Cuban dice que invertir en dogecoin es mejor que jugar a la lotería

¿Es el dogecoin una broma? Sí. ¿Es la mejor inversión del mundo? No. Pero es al menos mejor que un décimo de lotería. Esta es la opinión viral que el multimillonario Mark Cuban compartió en uno de los programas de máxima audiencia de EEUU.

Durante su aparición en The Ellen DeGeneres Show recogida por Bloomberg, el dueño de los Dallas Mavericks dijo que el surgimiento de la moneda digital, que nació como un meme, es la "historia más loca de la historia" e intentó responder preguntas sobre el token representado por un sonriente Shiba Inu.

"En general, cuando alguien menciona el dogecoin y me pregunta si es una buena inversión, yo respondo que no es la mejor del mundo, pero es mucho mejor que un boleto de lotería, además es una excelente manera de aprender y comenzar a comprender el mundo de las criptomonedas", dijo Cuban. "¿Y sabe qué? Podría subir. Además, lo segundo mejor es que si no sube y quiere gastarlo, puede comprar merchandising en la tienda de los Mavericks".

Durante mucho tiempo, Cuban ha elogiado el valor educativo y de entretenimiento del dogecoin. En marzo, anunció que los fanáticos de los Mavericks podían comprar con él entradas y productos de la tienda oficial del equipo de la NBA, que también acepta bitcoin, ethereum (sobre el que públicamente también se ha deshecho en elogios) y otras criptomonedas.

"El bitcoin es como una versión digital del oro, ethereum es una versión digital de una moneda y luego tienes al dogecoin, que es simplemente divertido", dijo Cuban en su respuesta sobre la inversión en criptomonedas.

Lo que comenzó como una broma entre dos programadores, una parodia de una criptomoneda, se ha convertido en todo un éxito. La capitalización de mercado de dogecoin actualmente es de aproximadamente 35.000 millones de dólares y su precio se ha disparado en el último año, impulsado por memes en Internet e incluso algo de estímulo por parte de grandes nombres como Elon Musk, dueño de Tesla.

La criptomoneda actualmente se cotiza a menos de 30 centavos la pieza, el bitcoin en alrededor de los 55.000 dólares.