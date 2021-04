No venda en abril: las ganancias del mes compensan perder en mayo

Carlos Simón García Madrid

Agarrarse a los aforismos de la bolsa no tiene por qué salir rentable. No obstante, parece útil mirar la estadística de vez en cuando para conocer lo que ha sucedido en el pasado y ver cómo algunas decisiones de inversión nunca han tenido mucho sentido. A falta de solo siete sesiones bursátiles para que acabe el mes de abril, los inversores ya miran a mayo con esa incertidumbre sobre si vendrá, o no, la temida recogida de beneficios que evoca el dicho del sell in may and go away y que incluye vender en mayo y no volver a comprar en un tiempo.

Si atendemos a lo que ha hecho a lo largo de su historia el EuroStoxx 50, vemos cómo en dos de cada tres meses de abril ha conseguido ganancias. De media, el índice se ha anotado durante esos periodos cerca de un 2,3% desde que hay datos (1990).

¿Y qué sucede en mayo? Pese al aforismo, lo cierto es que en los últimos 30 años se han promediado unas pérdidas ligeramente superiores al medio punto porcentual, por lo que cabe decir que las ganancias de estar invertido en abril han compensado con creces las pérdidas que ha supuesto el permanecer con las posiciones tomadas en mayo.

De cara a cómo posicionarse hacia estas próximas semanas, con la estadística en la mano habría que seguir invertidos en Europa, puesto que el EuroStoxx, desde el comienzo de abril solo se ha anotado un 1% frente a la media del 2,3%. Si bien, es cierto que la renta variable en general llega a este momento del año con rentabilidades acumuladas de doble dígito, lo que puede convencer a algunos inversores de ser cautos y recoger esos beneficios.

Ignacio Cantos, director de inversiones de atl Capital, explica que "es verdad que llevamos varios meses buenos en bolsa y sería entendible que el mercado se tome un alto en el camino". Más, teniendo en cuenta que nos encontramos en plena temporada de presentación de resultados, "para la que hay unas perspectivas muy positivas que podrían decepcionar y servir de excusa para una eventual recogida de beneficios", añade el experto. "A la gente le suele preocupar el mes de mayo y en esta ocasión podría haber una corrección que nosotros incluso veríamos como una oportunidad de inversión", agrega Cantos, que señala que "se ha descontado un escenario epidemiológico y de vacunación bastante bueno, teniendo en cuenta las últimas subidas del sector turístico".

En la misma línea, Natalia Aguirre, analista de Renta 4, cree que "si hay caídas hay que aprovecharlas para comprar porque se mantiene el apoyo de la liquidez de los bancos centrales, los estímulos fiscales y las expectativas de la recuperación del ciclo. Además, contamos con otro catalizador como son los resultados, que tendrán una buena base comparativa con respecto al primer trimestre del año pasado y unas atractivas valoraciones relativas a la deuda pública".

Durante las tres semanas que van de abril, el sector más alcista en Europa ha sido el del consumo discrecional, seguido del inmobiliario y el de los recursos básicos, siendo este último también uno de los mejores en lo que va de año. No obstante, el claro ganador de 2021 sigue siendo el de las compañías automovilísticas, cuyo sectorial se anota un ascenso cercano al 20% desde el primero de enero.

Europa dobla la rentabilidad del Ibex

El buen momento por el que está pasando la bolsa europea va por barrios. En concreto hay dos fotografías, ya que las principales plazas centroeuropeas, así como la italiana, cuentan en su haber ya rentabilidades de doble dígito, mientras que el Ibex, la referencia española, tan solo se ha anotado un 5,6% desde el comienzo del año, menos de la mitad del EuroStoxx. "Si el ciclo vuelve a tirar y hay inflación, hay que pensar que la banca va a estar ahí, y eso debe jugar a favor de que el Ibex cierre la brecha", explica Ignacio Cantos, de atl Capital.