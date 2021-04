Los fondos ASG concentran el 3,58% del patrimonio en España

La inversión sostenible gana peso poco a poco. Según Vdos, que desde ahora también recopilará y ofrecerá datos sobre los productos que, basados en su documentación legal, promuevan características medioambientales o sociales o tengan como objetivo inversiones sostenible, el 3,58% del patrimonio en fondos nacionales se encuentra ya en vehículos declarados ASG ( ambientales, sociales y de gobierno corporativo) a cierre del primer trimestre del año. Un porcentaje que equivale a más de 10.500 millones de euros.

En una industria tan bancarizada como la española, la mayor cuota de mercado en productos sostenibles también pertenece a las entidades bancarias -su cuota en fondos no ASG supera el 73%-. De esta forma, y según estos mismos datos, la banca controla el 3,27% del dinero invertido en fondos verdes (algo más de 9.600 millones de euros). Le siguen las entidades independientes, con un 0,14%; las sociedades cooperativas de crédito, con un 0,12%, y los grupos internacionales, con un residual 0,05%.

Llevado a nombres -y si se tiene en cuenta solo a las gestoras nacionales-, la del Banco Santander es quien tiene un mayor número de fondos ASG, seguido de Bankia Fondos, BBVA AM, Sabadell AM y CaixaBank AM.

El impulso que se está dando a este tipo de productos explica que sean precisamente los relacionados con la sostenibilidad los que más han crecido en el último trimestre en activos bajo gestión. Entre ellos figuran CaixaBank Selección Futuro Sostenible, BBVA Futuro Sostenible ISR, Rural Sostenible Moderado, Ibercaja Sostenible Solidario y Santander Sostenible.

Esta última apuesta de Vdos, de ampliar su información ASG, consolida los pasos que ya desde 2014 han dado en esta materia, con el lanzamiento de la primera plataforma de fondos ASG en colaboración con Spainsif o su alianza con MSCI ESG Research.