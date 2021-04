Sobrecompra a la vista: qué grandes valores 'cazar' en la próxima caída

Casi dos semanas completas de consolidación han sido suficientes para certificar que los alcistas se han pasado de la raya en las bolsas de Europa. Los toros han llevado al EuroStoxx 50 a rebotar más de un 35% desde los mínimos de noviembre y a tocar máximos de los últimos 13 años, y al Ibex 35 a superar los 8.600 puntos tras haberse revalorizado un 35% también desde finales de octubre. La sobrecompra (el término con el que se conoce a los desequilibrios entre la oferta y la demanda como el actual) es ya cuanto menos ostensible. De hecho, en las últimas sesiones se ha hecho patente tanto en base diaria, como semanal.

Por eso, en estas últimas dos semanas de pocos cambios en los parqués, se ha puesto de manifiesto que a estos niveles son muy pocos los inversores que se muestran dispuestos ahora a aumentar su exposición a bolsa. "Conviene decir que, a día de hoy, el nivel de sobrecompra del Ibex 35 y en mayor medida del EuroStoxx 50 es elevado", señalaba ya la semana pasada Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad de la Abogacía, en sus perspectivas. "De hecho", añadía el experto, "esta situación puede llevar a una corrección a corto plazo".

Una teoría que también sostiene Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. "Hace muchísimos meses que no se veía tal sobrecompra y si miramos situaciones similares en el pasado nos encontramos que con esta sobrecompra la principal referencia europea no tardó en acometer una corrección del 8-10% desde su último máximo marcado", explica.

Y es que, las bolsas se han topado con un nuevo escollo a sortear en su escalada, y esta vez no se trata de la pandemia, ni del miedo a la inflación, ni de la subida en la rentabilidad del bono americano o del precio de las materias primas. Se trata, más bien, de la barrera que supone que tanto el parqué europeo como el americano hayan alcanzado ya ganancias cercanas al 10% en lo que va de año, un nivel en el que muchos inversores recogen beneficios a la espera de que se produzca una nueva corrección para volver a entrar en el mercado.

Es momento de esperar a una caída de al menos un 10% desde el último máximo de las bolsas

Llegar al 10% es algo que la bolsa europea consiguió primero, y a lo que se unió Wall Street el viernes. Ya la semana pasada, el EuroStoxx 50 coqueteó incluso con los 4.000 puntos (algo que al final logró este viernes), un nivel no visto desde 2008, es decir, más de 13 años. Por eso, ahora es momento de tener paciencia y esperar a que se forme una caída de al menos un 10% desde el último máximo que marquen las bolsas. "Parece que es lo más correcto y lo que recomendamos desde Ecotrader antes de plantearse nuevas compras orientadas a medio plazo", asegura Cabrero.

Esperar mientras se otea el horizonte en busca de nuevas presas para cazarlas en el mejor momento, como hacen los albatros o las alcas en mar abierto. Una caída del 10% desde la zona actual de precios supondría ver a la principal referencia europea alcanzar los 3.620 puntos, que son los mínimos del pasado mes de febrero. "Ese precio es el que sugerimos esperar para realizar nuevas compras", afirma Cabrero.

En el caso del Ibex 35, que ha ido a apoyarse en las últimas sesiones de manera recurrente a su directriz alcista, ya se podrían valorar nuevas compras orientadas a medio plazo en caso de una probable corrección hacia la zona de los 8.000-8.200 puntos, que es el entorno de soporte junto con los 7.700 puntos a esperar.

En este contexto, hay que vigilar a los valores con más accionistas del mercado español, que pueden ofrecer interesantes oportunidades de compra a lo largo de las próximas semanas. Por eso, analizamos por técnico sus precios de compra óptimos.

Banco Santander

Después de una subida que ha llevado a la curva de precios de Banco Santander de los 1,439 euros a los 3,068 euros -lo que supone un 113% de revalorización- a nadie le puede sorprender que el banco opte por consolidar parte de este ascenso antes de retomar las subidas hacia objetivos que desde Ecotrader se manejan en los 3,80 euros, que es donde cotizaba justo antes del crash provocado por la llegada del Covid-19.

"La zona óptima de compra desde el punto de vista técnico se encuentra en torno a los 2,60 euros, si bien es cierto que si el actual movimiento alcista se prolonga y alcanza la zona de los 3,20 euros, se podría subir el nivel de compra a los 2,78 euros", asegura Cabrero.

En ambos casos se estaría hablando de correcciones desde el último máximo de entre un 12% y un 15%. "En un contexto de fortaleza como el que presentan los bancos dudo mucho que veamos una corrección más intensa y en el peor de los casos el Santander irá a buscar apoyo a los mínimos de enero en la zona de los 2,40 euros, cuyo alcance sería una oportunidad inmejorable para comprar en busca de un potencial del 60%, hasta el objetivo antes señalado de los 3,80 euros", matiza el analista.

BBVA

En cuanto al BBVA no se debe descartar que pueda dirigirse a buscar en próximas semanas, cuando las bolsas opten por tomarse otro merecido descanso para coger fuerzas, a la zona de los 3,80-4 euros. "Hasta ahí no sería partidario de comprar el BBVA y solamente subiría el precio de entrada a los 4,20 euros si antes el banco logra cerrar el hueco que abrió a la baja desde los 4,68 euros, para lo cual debería cerrar una sesión sobre este nivel", apostilla el analista técnico. Mientras no cierre este gap bajista se mantendrá el riesgo de ver una caída hacia los 3,80-4 euros.

CaixaBank

Para comprar acciones del banco es aconsejable esperar a una caída de los mismos a la zona de los 2,30-2,40 euros. "Los primeros objetivos que manejamos para el banco se encuentran en los 2,80 euros, que es donde cotizaba antes del covid crash y desde donde no nos sorprendería que pudiera optar por consolidar los últimos y fuertes avances antes de una aventura alcista hacia los 3,80-4 euros", explica el experto de Ecotrader.

Telefónica

"No nos sorprendería que las caídas tuvieran continuidad en próximas sesiones y llevaran a la operadora a buscar el soporte que encuentra en los 3,60-3,50 euros, de cuyo mantenimiento depende que no se pongan en serios aprietos las posibilidades de seguir viendo mayores alzas", afirma Cabrero.

La cesión de este nivel permitiría asistir a una corrección más profunda en la teleco española, que podría ir a buscar los 3,35 euros y en el peor de los casos los 3,10 euros, nivel en el que la ecuación rentabilidad/riesgo empezaría a ser mucho más atractiva.

Repsol

El soporte psicológico de los 10 euros está volviendo a frenar a corto plazo las caídas que registra la petrolera española. "Desde ahí no me sorprendería que las acciones de Repsol traten de retomar su senda alcista, pero si pierde los 10 euros entiendo que podría dirigirse a buscar en el peor de los casos los 9,50-9,70 euros, donde a priori estarían delante de una buena oportunidad para comprar y en el caso de Ecotrader valoraríamos aumentar posiciones", afirma Cabrero.

Endesa

La compañía eléctrica española volvería a ofrecer una oportunidad de compra si su cotización retrocede a los 21,75 euros. "Alcanzar dicha cota supondría registrar una corrección de aproximadamente el 50% de todo el último movimiento alcista que nació en los 20,20 euros, que fueron el suelo de la caída que se inició en los 24,20-24,50 euros, donde se encuentra el objetivo a valorar de cara a las próximas semanas", señala el experto.

Iberdrola

La zona de soporte de los 10 euros es donde en numerosas ocasiones se ha señalado desde Ecotrader que era un entorno óptimo de compra acciones de Iberdrola para buscar, cuando menos, un rebote hacia la zona de los 11,50-11,60 euros.

Así lo entiende Joan Cabrero, quien señala que ese nivel "corresponde a lo que es una recuperación del 61,80% y dos terceras partes de toda la última gran caída que llevó al título de los 12,40 a los reseñados 10 euros".

Amadeus

Las caídas que ha desarrollado la cotización de Amadeus durante las últimas sesiones han llevado al título a aproximarse de nuevo a la zona de antigua resistencia, ahora soporte, de los 56,75 euros. Aquellos interesados en Amadeus podrían aprovechar esta caída para comprar manejando un stop bajo los 51-51,75 euros, cuya cesión no tendría ningún sentido en un contexto de alzas hacia objetivos que manejamos en las inmediaciones de los 70,75 y 78,50 euros.