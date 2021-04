El EuroStoxx bate los 4.000 puntos y abre la segunda mitad de la reconstrucción

La referencia bursátil europea ha batido los 4.000 puntos 13 años después, con lo que cierra definitivamente el hueco del Covid y abre la puerta a la segunda parte de la reconstrucción, que es la que tiene como meta volver a niveles que se alcanzaron antes de la quiebra de Lehman y que supondrían un avance del 14% adicional.

Era marzo del año 2000, los ciudanos europeos todavía tenían que ir a las casas de cambio cada vez que viajaban por el Viejo Continente pasaporte en mano. Sin saberlo, la bolsa europea acababa de poner el último ladrillo de un edificio de tres pisos. El EuroStoxx 50 alcanzaba su máximo histórico en los 5.464 puntos.

Sin embargo, la explosión de la burbuja puntocom se lo llevó todo por delante hasta que en 2003 comenzó la primera gran reconstrucción de este siglo. De los tres pisos que tenía el edificio, solo dio tiempo a recuperar dos de ellos, situando en el 16 de julio de 2007 su siguiente máximo relativo, por encima de los 4.550 puntos. De nuevo, vino una gran crisis que tiró por tierra lo ganado, esta vez fue la quiebra de Lehman y la posterior crisis financiera.

Tras dos años de ver cascotes cayendo, en 2009 comenzó la segunda reconstrucción, la cual se vio truncada por el coronavirus en 2020 y que volvió a tirar el edificio antes de terminar el segundo piso (los máximos de 2007). Ahora, por fin, Europa ha curado esta herida y ha superado los 4.000 puntos por primera vez desde 2008, con lo que tiene las puertas abiertas para poder terminar la segunda parte de la reconstrucción.

Este símil llega tras la consecución de los 4.000 puntos del EuroStoxx tras anotarse un 1,36% en la semana. Otros índices europeos como el Cac y el Dax han subido incluso algo más, un 1,91% y un 1,48%, respectivamente. Por su parte, el Ibex, se ha quedado un poco atrás en los ascensos sumando un 0,56% a su cotización, mientras que en Wall Street siguen recuperando el terreno perdido con Europa en el año, y el S&P 500 ha ganado un 1,17% en estas últimas cinco sesiones.

"El cierre sobre la resistencia psicológica de los 4.000 puntos del EuroStoxx es una nueva señal de fortaleza aunque técnicamente solamente nos está indicando algo que ya sabemos, esto es que la tendencia sigue siendo incuestionablemente alcista", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Con la sobrecompra actual, extremada tras las últimas alzas, desde Ecotrader no nos sorprendería ver una corrección que el mercado está pidiendo a gritos desde hace días", añade el experto, que concluye que "no habrá ningún signo de debilidad que amenace las bolsas mientras el EuroStoxx no cierre una sesión por debajo de los 3.945 puntos, que es desde donde abrió el último hueco al alza".

Más allá de esto, la semana ha transcurrido con cierta tranquilidad en las bolsas pese a que la vacunación se ha encontrado un nuevo obstáculo en su camino. Esta vez ha sido con el antídoto de Johnson & Johnson, que esta semana estaba previsto que llegase a los países del continente y que, sin embargo, ha sido paralizado antes de comenzar a suministrarse.

La causa, de nuevo, una leve incidencia de trombosis entre la población vacunada de Estados Unidos. Mientras Europa resuelve sus confusiones con esta vacuna y la de AstraZeneca, el BCE se reunirá la próxima semana, aunque no se espera que haya ningún cambio reseñable en su política monetaria.

En lo que respecta al mercado doméstico, CIE Automotive ha sido el valor más alcista de la semana tras anotarse más de un 10% tras recibir una importante mejora de recomendación por parte de los analistas de CaixaBank, que le dan un potencial alcista de más del 30%.

También ha cotizado fuertes ganancias Cellnex, en los últimos días de su periodo de suscripción de la ampliación de capital. Sus títulos han ganado cerca de un 8%. Por último, Fluidra, que presentó este jueves unas perspectivas más que optimistas de cara a su futuro a medio plazo, terminó ascendiendo más de un 5% desde el lunes. Por contra, Grifols, Siemens Gamesa y Endesa fueron las más bajistas de la semana con pérdidas superiores a los 2 puntos porcentuales.

El oro firma su mejor semana del año

En las operaciones sobre materias primas, el oro ha firmado su semana más alcista del año, con un repunte que a mitad de sesión del viernes alcanzaba el 2% que situaba al metal en máximos de febrero, cerca de los 1.780 dólares por onza. También ha habido fuertes ganancias para el crudo, con un rebote de casi el 6% que deja al Brent sobre los 66 dólares por barril.

Por último, en renta fija ha sido otra semana de ventas generalizadas de bonos soberanos, salvo el americano, que ha vuelto a ascender de precio, y sitúa la rentabilidad exigida en el 1,58%.