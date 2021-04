Las sicavs dan menos rentabilidad a diez años que los fondos mixtos moderados

Ángel Alonso Madrid

Las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) se encuentran a un paso de llegar a su final, tal y como se conocen hoy en día, dejando un legado que no resulta muy alentador para sus inversores, dada la estrategia personalizada que pueden aplicar y el coste que representa para sus dueños, uno de los puntos clave sobre por qué las entidades financieras, que representan la mayor cuota sobre este tipo de vehículo de inversión, han fomentado su comercialización entre los altos patrimonios, a pesar de que por volumen patrimonial en muchas ocasiones no hubiera sido aconsejable.

Y es en la comparación de la rentabilidad con los fondos de inversión donde se puede analizar que estas sociedades no salen bien retratadas a largo plazo. Si se contrasta el resultado a diez años de los fondos mixtos moderados, aquellos que tienen una exposición a renta variable aproximadamente entre el 30% y el 65% de su cartera como máximo, se puede ver que la revalorización media en este período de tiempo es del 2,78%, según datos de Morningstar.

Pero de las 1.909 sicavs que cuentan con dato de rentabilidad a diez años (de las 2.390 registradas), solamente el 49,5% ofrece un rendimiento igual o superior a ese porcentaje. Es decir, que prácticamente la mitad de las sicavs llega a su final de etapa con una revalorización que no mejora la que se hubiera conseguido invirtiendo en un fondo mixto moderado, con la reducción de coste que además conlleva.

Aunque la ratio de costes totales (conocidos en la jerga financiera como KIID Ongoing Charge) que soportan los fondos mixtos moderados es algo superior al de las sicavs, del 1,54% frente al 1,09%, los dueños de las sociedades de inversión deben de afrontar una serie de gastos adicionales asociados al mantenimiento de la propia sociedad, que no repercuten directamente en la rentabilidad pero sí en su bolsillo. Hay que tener en cuenta que de las 946 sociedades con dato de rentabilidad a diez años, solamente 255 sicavs cuentan con más de 155 accionistas, y únicamente 50 tienen más de 200 inversores, lo que indica que en la práctica están controladas por el dueño de la sociedad y el resto son meros mariachis.

El dato de rentabilidad media a largo plazo de estas sicavs también podría indicar que el perfil de inversión de sus promotores ha sido moderado, aunque el peso medio de la renta variable ha pasado del 42% de mediados de 2016 al 51% del pasado mes de marzo, según datos de Morningstar, como consecuencia de la presión en el rendimiento de los activos de renta fija ante los bajos tipos de interés.

Pero no parece tener sentido montar una sicav para obtener los mismos resultados que con un fondo mixto de similares características y mayor coste implícito por el mantenimiento de la sociedad. De hecho, una de las alternativas que barajan las entidades financieras para los inversores de las sicavs que no cumplan los nuevos requisitos –recogidos en las enmiendas al anteproyecto de ley contra el fraude fiscal, pendiente de que se apruebe en el Congreso de los Diputados, que prevé que solo serán considerados como tales aquellos titulares de acciones por importe igual o superior a 2.500 euros– es traspasarles al servicio de gestión discrecional de carteras, sobre todo para aquellas sociedades que no superen los cinco millones de euros de volumen patrimonial.

"Una sicav ata más que una cartera de gestión discrecional, conlleva más fidelidad de los inversores con la firma de banca privada porque los trámites para cambiar de gestora, por ejemplo, pueden demorarse meses, mientras que con los mandatos de carteras los clientes pueden tomar una decisión más inmediata", explica Jacobo Zarco, director de Grandes Clientes de atl Capital.

Sicavs más rentables

De las 16 sociedades que cuentan con más de 500 accionistas, lo que les permite la traspasabilidad con los fondos de inversión para diferir el pago a Hacienda de las plusvalías, siete no superan la media de rentabilidad de los fondos mixtos a diez años, e incluso Aragón Portfolio y Financiera Ponferrada sufren una caída superior al 6%.

Pero también las hay que ofrecen un dato mucho mejor que la media, como Lluc Valores, de Banca March, que proporciona un 6,23%, seguida de Lierde, de la familia Alierta, que gana un 5,79% a diez años; Cartera Bellver, de March también, que da un 4,27%; Invermay, gestionada por Urquijo Gestión, la firma de banca privada del Sabadell, que gana un 4, 02%; y Brunara, gestionada por BBVA, que da un 3,39%.