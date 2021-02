La mayoría de las sicavs más grandes de cada firma perderá la ventaja fiscal

Los planes del PSOE para las sicavs darán la estocada final a estas sociedades, que llevan años demonizadas. El Gobierno quiere establecer requisitos adicionales para que puedan seguir tributando al 1% en el impuesto de sociedades. En concreto, pretende que sólo se contabilicen entre los cien inversores exigidos a las sicavs a aquellos que cuenten con acciones por valor mínimo de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el caso de las sicavs por compartimentos. Sin embargo, según los datos que figuran en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la mayoría de las grandes sicavs de las firmas con más negocio en estas sociedades no cumpliría con las nuevas exigencias.

"Muy pocas sicavs lo cumplen actualmente y nosotros no somos una excepción", reconocen desde una de las entidades que ha realizado comentarios a elEconomista. La mayoría ha declinado pronunciarse hasta que la norma esté aprobada.

Según consta en la CNMV, en al menos 31 de las 50 sicavs analizadas es posible encontrar entre uno y tres accionistas que controlan más de un 50% –se han tenido en cuenta las cinco sociedades de mayor patrimonio en cada una de las diez gestoras con más activos bajo gestión en estas sociedades–. Y en otras nueve existe algún accionista que posee más de un 20%.

Hay que tener en cuenta que, aunque el socio de referencia no detente la mayoría de los títulos de la sociedad de inversión, el resto de los accionistas debería tener invertido como mínimo los 2.500 euros que exigirá a cada inversor la ley, en caso de que salgan adelante las enmiendas, para mantener el estatus de sicav. Puede ocurrir que en una firma existan unos cuantos inversores que tengan un porcentaje importante de las acciones de la sociedad, aparte del mayoritario, y por tanto no se cumplan estos nuevos requisitos.

Con casi 4.600 millones de euros, Santander es quien atesora mayor volumen en sicavs en España, repartidos a través de 428 vehículos. Entre los cinco más grandes suman algo más de 1.000 millones de euros, por lo que representan el 23% de su negocio en estas sociedades. Y en todas ellas existen accionistas significativos en el capital, con un porcentaje superior al 20%.

Entre esas sociedades las dos de mayor tamaño se encuentran vinculadas al empresario barcelonés Alberto Palatchi, fundador de Pronovias: se trata de Gesprisa Inversiones, con 171 accionistas; y de Herprisa Inversiones, con 150. En la primera hay un accionista significativo, con un 94,93% y en la segunda, otro con un 95,76%.

Brunara es la única del BBVA en la que más de un 20% no está en manos de un solo accionista

No son los únicos vehículos asociados a un empresario conocido que tampoco cumplirían con la nueva regulación. BBVA AM, la segunda gestora por patrimonio, con 2.700 millones, gestiona la asociada a Alicia Koplowitz, Morinvest, en la que un solo accionista era propietario del 99,84% de las acciones a cierre del año pasado. Es, además, la segunda con más activos bajo gestión, solo superados por los 901 millones de Torrenova Inversiones, en manos de March AM.

De las cinco mayores sociedades gestionadas por BBVA, Brunara es la única en la que más de un 20% no está en manos de un solo accionista. Es más, reúne a más de 6.000 –ninguna otra concentra más–.

En las información periódica de las sicavs gestionadas por Bankinter no se especifican porcentajes concretos, sino que se definen cuántos partícipes tienen en su poder más de un 20%.

En tres de las cinco de Credit Suisse hay dos accionistas con un porcentaje elevado

Además de Torrenova Inversiones, de Banca March, que no se vería afectada por las nuevas reglas de juego, en el caso de que finalmente sean aprobadas, con sus más de 4.400 accionistas, tampoco lo harían Cartera Bellver ni Lluc Valores. La primera concentra a 2.600 accionistas y la segunda a más de 1.300.

En el caso de las sicavs gestionadas por Credit Suisse, en tres de las cinco hay dos accionistas con un porcentaje elevado. Una de ellas es Swift Inversiones, presidida por Leopoldo del Pino Calvo-Sotelo, uno de los hijos de Rafael del Pino (fundador de Ferrovial).

Las cinco mayores sicavs de UBS, que aglutinan casi un cuarto del patrimonio del volumen total de activos de las sociedades que gestiona el banco suizo en España, cuentan con un accionista de referencia que ostentan más del 50% de las acciones. En el caso de Platino Financiera, vinculada al empresario de medios Antonio Asensio Mosbah, acapara hasta el 87,54%, mientras que el principal tenedor de acciones de Anitram Cartera de Valores tiene el 70,81%

En Banco Urquijo, la histórica firma de banca privada ahora integrada en Banco Sabadell, las cinco sicavs más grandes copan casi un tercio del patrimonio total de las 144 sociedades que gestiona. En cuatro de ellas, existe un accionista de referencia que ostentan más de un 20% de los títulos. Invermay, que tiene poco más de 87 millones de euros de patrimonio y 597 accionistas es la única de este grupo en la que nadie ostenta la mayoría de títulos de la sociedad. En La Muza, ligada precisamente a la familia fundadora del banco privado, el accionista de referencia ostenta el 22,4%, mientras que en Boysep Investment, llega hasta el 79,87%.

Un 80% en Caixabank

En Caixabank, cuatro de sus cinco sociedades más grandes tienen también un socio mayoritario. Es el caso de Manila Inversiones Globales, ligada a Ignacio Garralda, presidente de Mutua, donde un solo tenedor acapara prácticamente la totalidad de las acciones de esta sociedad de inversión.

Pactio es una gestora dedicada en exclusiva a gestionar los vehículos de inversión de parte de la familia Del Pino. La gestora está presidida por Joaquín, uno de los hermanos. Y las seis sicavs que manejan cuentan con un accionista mayoritario, que tiene el control sobre más del 98% de las acciones.

En Renta 4, Polo Capital y Top Class Global Allocation son dos de las tres sociedades de inversión, de las cinco más grandes de esta firma, que cuentan con accionistas de referencia.