Changpeng Zhao (Binance): "Algunos países podrían incluir al Bitcoin como reserva en un futuro"

Changpeng Zhao, más conocido como CZ, es el fundador y consejero delegado de Binance, la bolsa de criptodivisas que logró convertirse en la mayor del planeta en poco menos de 180 días. Este programador chino-canadiense, curtido en la elaboración de sistemas de negociación de alta frecuencia para los flash boys de Wall Street, supo reorientar su vasta experiencia en este campo y aplicarlo a las criptomonedas.

La semana pasada Binance Coin (BNB), el token nativo de la bolsa de criptodivisas estableció un nuevo máximo histórico de 356,78 dólares. Al cierre de esta edición continuaba su fulgurante ascenso al transarse en los 378,43 dólares, subiendo más de un 9%. De esta forma seguía afianzando así su posición como la tercera criptodivisa más importante según su capitalización de mercado, que supera los 58.560 millones de dólares, sólo por detrás de Bitcoin y Ethereum, según los datos que coteja el portal CoinMarketCap.

Durante una entrevista con este periódico, CZ indicó, entre otros temas, cómo en estos momentos existe un mayor interés institucional por aquellas criptodivisas que suelen negociar tamaños mucho mayores.

¿Cómo surgió Binance?

Descubrí el Bitcoin a través de un amigo en 2013 y me fascinó. Justo después de eso hice dos cosas. Vendí mi apartamento para comprar Bitcoin [pronto cayó de 600 a 200 dólares] y dejé mi trabajo para orientar mi carrera a la industria de las criptodivisas. Esto podría parecer una locura para mucha gente pero creo en la naturaleza transparente y descentralizada de las criptomonedas y en su impacto en todo el sistema económico. Lanzamos Binance [abreviatura de Binary Finance] en el verano de 2017. Recaudamos 15 millones de dólares a través de una oferta inicial de divisas (ICO, por sus siglas en inglés) de nuestro token Binance Coin (BNB) y Binance se convirtió en la mayor bolsa de compra y venta de criptodivisas en solo cinco meses. Mucha gente piensa que debemos tener alguna salsa secreta, pero la realidad es que ya habíamos estado trabajando en el sistema motor de contratación de operaciones [trading match engine system] durante una década antes de iniciar Binance, por lo que teníamos una habilidad y experiencia bastante buena de cómo sería la tecnología subyacente.

"Las empresas están buscando asignar parte de la tesorería a nuevos activos como Bitcoin"

¿Observa un creciente interés institucional por las criptomonedas?

Absolutamente. Anuncios como los de Tesla, Grayscale, Square o MicroStragy son sólo el principio. Recientemente, hemos visto a grandes bancos como JP Morgan o Goldman Sachs, que estaban en contra del Bitcoin en el pasado, sugiriendo a sus clientes que asignen parte de su cartera al Bitcoin. También es posible que veamos países que lo incluyan como reserva de valor en un futuro próximo.

Entonces, ¿cree que seguirán más empresas del S&P 500 los pasos de Tesla?

Bitcoin rompió un nuevo récord histórico [en dólares] tras la noticia de que Tesla había invertido 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Tesla utilizó el 8% de su efectivo para comprar esta criptomoneda. Dado que ya habían comprado Bitcoin en el pasado, la reacción actual del mercado no se debió directamente a las compras de Bitcoin por parte de Tesla, sino indirectamente al aumento de su atractivo en el mercado minorista. Este movimiento ilustra cómo las empresas no relacionadas con las criptodivisas han estado buscando asignar parte de su tesorería corporativa a nuevos activos como Bitcoin para diversificar aún más su distribución de activos. Seguramente veremos a más grandes empresas unirse a Square, MicroStrategy, Tesla y otras este año. El mercado actual se ve impulsado por los nuevos participantes institucionales y se espera que esta tendencia continúe.

"Solo estamos en el principio de la adopción de las criptomonedas a nivel mundial"

¿Cuál es el tamaño medio de las cuentas de Binance y dónde ganan más dinero sus usuarios?

El número total de usuarios está creciendo muy rápidamente, especialmente en los últimos meses y el año pasado. Vemos una adopción institucional mucho mayor que suele operar con tamaños muy superiores. También estamos viendo cómo la tesorería de las empresas está entrando con patrones muy singulares. Compran durante un largo periodo de tiempo (a lo largo de semanas y meses) y no venden. Se trata de un patrón bastante nuevo, probablemente promovido en su mayor parte por MicroStrategy. En Binance hay tanto cuentas de usuarios individuales como de otros usuarios institucionales. Estos últimos son quienes contribuyen al volumen de operaciones. Hay que tener en cuenta que las operaciones al contado y sobre futuros son dos de los productos más populares que tenemos. Al final, Binance tiene muchos productos diferentes, pero empezó como una bolsa de criptomonedas.

¿Qué circunstancias o factores cree que seguirán apoyando al crecimiento de Bitcoin?

Las condiciones macroeconómicas de 2020 seguirán presionando a los actores institucionales para que encuentren formas de protegerse contra la inflación y es ahora cuando el Bitcoin se está tomando en serio como una clase de activo valioso. El sector está trabajando conjuntamente para explorar formas de descentralizar las finanzas y eso requiere una nueva forma de ver cómo ahorramos, gastamos y accedemos al dinero. Binance Smart Chain (BSC) es nuestra contribución para permitir más herramientas y usos de DeFi [Finanza Descentralizada, es la traducción al castellano]. Bitcoin seguirá creciendo mientras nuevos actores acceden al ecosistema de las criptomonedas para encontrar soluciones reales y evitar los problemas que tiene el sistema financiero actual.

"Es posible que algunos países incluyan al Bitcoin como reserva en un futuro"

¿Le preocupan las valoraciones de Bitcoin, por encima de los 59.000 dólares y en máximos, o en su opinión está justificada la euforia actual?

Bitcoin apenas tiene más de una década, Ethereum se lanzó hace unos seis años y Binance tiene más de tres años. El viaje no ha hecho más que comenzar por lo que aún queda mucho por aprender y muchos nuevos desarrollos por crear. Creemos que sólo estamos al principio de la adopción de las criptomonedas a nivel mundial. Bitcoin y Blockchain son tan disruptivos e importantes como lo fue Internet para nuestra sociedad, pero la gente aún no lo ha visto.

¿Ve algún riesgo para las criptomonedas derivado de la creciente demanda de regulación de este tipo de activos? De hecho, ¿cree, como fundador de 'la bolsa de criptodivisas' que la regulación es necesaria?

Las criptomonedas son un fenómeno enorme y nuevo en el mundo. Los reguladores están haciendo su trabajo como es debido. Las agencias reguladoras se asegurarán de que todo el mundo está en el camino correcto para proporcionar un servicio y unos productos adecuados. Juntos construiremos el mejor ecosistema para nuestros usuarios.

Sin OPV

"En realidad no nos faltan fondos, estamos sobreviviendo bien y estamos creciendo de forma muy saludable y orgánica, por lo que no tenemos planes para una oferta pública inicial", confiesa. Según matiza, Binance quiere tomar "un camino más cripto-nativo" hacia el futuro, ampliando la utilidad de BNB y haciendo crecer así su ecosistema. Al ser preguntado sobre las diferencias que distinguen a Binance de otras plataformas, como Coinbase, CZ aclara que no observa a las demás como competidores. Por el contrario, considera que el resto de participantes ayudan a crecer y a aportar más inclusión, sostenibilidad y responsabilidad en el ecosistema de criptomonedas y blockchain. Algo que "es beneficioso para la sociedad ya que protege a nuestros usuarios y a la industria", añade.

Binance y Coinbase son las dos mayores bolsas de criptodivisas actualmente disponibles. Ambas ofrecen a los usuarios acceso a la compra, venta y comercio de criptodivisas. Binance es una empresa relativamente nueva en el espacio de las criptomonedas, fundada en 2017 por CZ. Ha crecido rápidamente hasta convertirse en la mayor bolsa del mundo, por volumen, y ofrece a los usuarios acceso a cientos de criptodivisas. Binance está disponible en más de 180 países en todo el mundo, aunque tuvo que crear una entidad separada, Binance US, específicamente para los usuarios estadounidenses. Por su parte, Coinbase fue una de las primeras plataformas en el mercado, fundada en 2012 por Brian Armstrong y Fred Ehrsam.

Es una bolsa regulada con sede en Estados Unidos que ofrece acceso a algunas de las principales criptodivisas del mercado actual. Con una aplicación fácil de usar y la posibilidad de comprar criptomonedas a través de una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito, Coinbase se ha posicionado como una de las principales bolsas del mundo. La principal diferencia entre las dos plataformas es la cartera de criptomonedas disponibles. Coinbase actualmente ofrece más de 40, mientras que Binance más que multiplica por diez la oferta de su principal competidor. Ambas plataformas permiten comprar criptodivisas en dólares y fracciones de ellas. Pero también hay otros aspectos destacables, entre ellos, las comisiones.

En general, Binance cobra mucho menos por el comercio de criptomonedas, así como por la financiación de una cuenta. Coinbase comenzará a cotizar el próximo 14 de abril después de recibir el visto bueno de la Comisión de Mercados y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) para lanzar su salida a bolsa directa. El mes pasado reveló una valoración implícita de 68.000 millones de dólares en el mercado privado, basada en un precio medio de las acciones de 343,58 dólares.

Fuente de ingresos

Changpeng CZ Zhao también ofrece una radiografía del perfil medio de los más de 24 millones de usuarios de Binance en todo el mundo. Según relata, el perfil también es el mismo que el del inversor medio en criptomonedas, la mayoría son hombres (aunque el número de mujeres aumenta cada día), empleados o autónomos, de entre 22 y 39 años y con unos ingresos de unos 25.000 dólares al año. De acuerdo a los resultados del 2021 Global Crypto User Index, un sondeo entre 61.000 usuarios de criptodivisas en 178 países y regiones realizado por Binance Research, existe una confianza casi unánime en las criptodivisas (97%). Más de la mitad (el 52% de ellos) no considera la inversión en criptomonedas como un pasatiempo, sino como un medio de ingresos. De hecho, para el 15% de los usuarios las criptodivisas se postulan como su principal fuente de ingresos, según este estudio elaborado a finales del año pasado. Se calcula que, a cierre del tercer trimestre de 2020 -última dato disponible- 101 millones de personas utilizaban criptodivisas a nivel global.

Mientras tanto son tres las razones principales por las que los usuarios invierten en criptodivisas. Por un lado, se busca incluir estos activos como parte de una estrategia de inversión a largo plazo (55%). Por otro, tampoco se puede pasar por alto la desconfianza en el sistema financiero actual (motivo para el 38% de los encuestados). Además hay quienes buscan oportunidades de inversión a corto plazo (es el caso del 31% de ellos, según el informe).

Pero más allá de ser la mayor bolsa de criptodivisas por volumen, Binance ofrece múltiples productos y servicios. Como bien explica su fundador, el objetivo es construir un amplio ecosistema en el sector. "Queremos ser el proveedor de servicios de infraestructura para el espacio blockchain, por lo que tenemos una serie de iniciativas diferentes", reconoce el propio CZ.

Al respecto señala como este ecosistema se compone de múltiples variantes. Entre ellas destaca, claro está, la bolsa de criptodivisas pero también los servicios de monedero para sus usuarios, laboratorios, caridad, información y educación, entre muchos otros. "Recientemente anunciamos Binance Pay y lanzamos nuestra Binance Smart Chain, un paso más para lograr nuestro objetivo de descentralización", concreta.

Binance Pay es una tecnología de pago de criptodivisas sin contacto, sin fronteras y segura que permite pagar y recibir pagos en criptomonedas de amigos y familiares en todo el mundo que ya está disponible para todos los usuarios.