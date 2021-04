El Ibex arranca abril atascasdo en la resistencias de los 8.652 puntos

Desde el punto de vista del análisis técnico, y tras el cierre de trimestre con un 10% de subida para el EuroStoxx 50, el Ibex 35 arranca abril atascado en la resistencia que Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, señala en torno a los 8.565 y los 8.625 puntos.

"Mientras el Ibex 35 no consiga batir los máximos que estableció ayer en los 8.652 puntos, no se alejará el riesgo de que veamos una consolidación o corrección más amplia, que aún podría llevar al índice a marcar nuevos mínimos por debajo de los que estableció la semana pasada en los 8.274 puntos", explica el analista del portal de estrategias de inversión de elEconomista.

En el principal índice europeo, "las subidas que hemos visto durante las últimas sesiones han permitido al Eurostoxx 50 rubricar un cierre trimestral histórico, tras conseguir cerrar sobre la zona de resistencia de los 3.867 puntos, que es la que frenó las subidas tanto el año pasado como en el 2015", continúa.

"Su superación permite favorecer todavía con más firmeza y contundencia un contexto de continuidad alcista en próximos meses, consolidaciones y correcciones al margen, hacia siguientes objetivos que valoramos en los altos de 2017 en los 4.575 puntos, que es donde cotizaba el Eurostoxx 50 antes de la crisis de Lehman Brothers", añade.

Esperar para comprar

"Precisamente esta corrección o consolidación es la que sugerimos esperar antes de plantearse realizar nuevas compras orientadas a medio/largo plazo", concluye.

Reunión de la OPEP

Los futuros de petróleo no saben hacia dónde tirar. A la incertidumbre ya casi crónica sobre la demanda por la crisis del covid, se le ha sumado el colapso del Canal de Suez, que llevó al crudo a ganar un 5% en un día, las noticias sobre la liberación del Ever Given que produjeron cierta presión bajista sobre el crudo y todavía queda el plato fuerte: la reunión mensual de la OPEP y sus aliados. El resultado de la reunión será vital para para el futuro a corto plazo del precio del crudo.

Este jueves tiene lugar la reunión en la que el cártel debe decidir si mantiene los recortes actuales (unos 8 millones de barriles diarios o mbd) o si incrementa la producción en 500.000 barriles como ya hiciera en enero. Hasta hace dos semanas todo hacía indicar que la OPEP iba a abrir las espitas, pero en cuestión de días el escenario ha cambiado de forma importante.

Arranca la amplicación de Cellnex

De vuelta en España, este jueves arranca el periodo, que dura hasta el 15 de abrirl, para que los accionistas de Cellnex ejerzan su derecho a acudir a la macro ampliación de 7.000 millones de euros, a 36,33 euros (ex-derechos).