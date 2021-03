¿Qué pasará con el precio del petróleo? Del colapso del Canal de Suez a la reunión de la OPEP

Los futuros de petróleo no saben hacia dónde tirar. A la incertidumbre ya casi crónica sobre la demanda por la crisis del covid, se le ha sumado el colapso del Canal de Suez, que llevó al crudo a ganar un 5% en un día, las noticias sobre la liberación del Ever Given que produjeron cierta presión bajista sobre el crudo y todavía queda el plato fuerte: la reunión mensual de la OPEP y sus aliados. El resultado de la reunión será vital para para el futuro a corto plazo del precio del crudo.

Este jueves tiene lugar la reunión en la que el cártel debe decidir si mantiene los recortes actuales (unos 8 millones de barriles diarios o mbd) o si incrementa la producción en 500.000 barriles como ya hiciera en enero. Hasta hace dos semanas todo hacía indicar que la OPEP iba a abrir las espitas, pero en cuestión de días el escenario ha cambiado de forma importante.

La situación es delicada, pues el petróleo ha sido víctima de una enorme volatilidad en medio de una maraña de noticias sobre el exceso de inventarios, el colapso y liberación del Ever Given, y ahora la reunión de la OPEP para cerrar la semana.

Pese a todo, el crudo cotiza en esta jornada de martes con relativa tranquilidad. El Brent cae medio punto porcentual hasta los 64,6 dólares el barril. El West Texas, por su parte, pierde un 0,6% hasta los 61,5 dólares el barril.

Este martes reina la calma

"A pesar del reflotamiento del buque Ever Given en el Canal de Suez, el aumento de los rendimientos de los bonos y un dólar más fuerte, los precios del petróleo logran asentarse cerca de los 65 dólares el barril", según apuntan desde ING en una nota.

Toda la atención de esta semana estará en la reunión de la OPEP + el 1 de abril, donde el grupo deberá decidir qué hacer con los recortes de producción a partir del 1 de mayo.

"Antes de que el mercado comenzara a debilitarse, las expectativas eran de que el grupo comenzaría a suavizar los recortes de manera más agresiva a partir de mayo. Sin embargo, el bamboleo que hemos visto en los precios significa que es probable que la OPEP + deba adoptar un enfoque cauteloso una vez más", aseguran los expertos de ING.

El mercado ahora está más dividido en torno a lo que decidirá el grupo. "Opinamos que el grupo probablemente mantendrá los niveles de producción sin cambios, y la OPEP + querrá evitar otra venta masiva. Sin embargo, si vemos alguna moderación en los recortes, es probable que sea muy modesta".