Ebro Foods repunta un 2,2% al calor de los rumores de dividendo extraordinario

Ebro Foods subió este lunes un 2,2% en el parqué, tras reavivarse el runrún de que pueda repartir un dividendo extraordinario después de vender Ronzoni, su negocio de pasta seca y su planta de Virginia (Estados Unidos) por 72 millones de euros. Los analistas llevan todo este año contemplando esa posibilidad, después de que las desinversiones del grupo en 2020 se tradujesen en una paga extra de casi 300 millones para sus accionistas.

En una entrevista concedida a elEconomista a mediados de marzo, el presidente de Ebro, Antonio Hernández Callejas, dejaba caer que la cuantía de esta operación no sería, en principio, adecuada para repartir un dividendo especial: "Es probable que [la marca Ronzoni] también se pueda vender durante el año 2021", afirmaba. "Si hiciésemos una desinversión de 100 millones, claramente no voy a dar un dividendo extraordinario. Si hiciésemos una desinversión de 600 millones [como sí lo sería otra venta que está en el horizonte, la del negocio de pasta seca de Panzani, en Francia], caben posibilidades, porque con esas cantidades se pueden hacer muchas cosas: reducir deuda, dar dividendos, o invertirlo en comprar otra cosa", explicaba.

En un informe publicado este lunes, el analista de Renta 4 César Sánchez-Grande no descartaba que se reparta un dividendo especial en 2021, como ya hizo en 2020

Pese a estas declaraciones, en un informe publicado este lunes, César Sánchez-Grande, analista de Renta, 4, afirmaba: "No descartamos que finalmente se devuelva a los accionistas vía dividendo si la compañía no encuentra una alternativa más eficiente". "Como hemos podido comprobar en las últimas operaciones de venta relevantes realizadas por Ebro, la compañía siempre se ha decantado por el reparto de un dividendo extraordinario significativo ante la imposibilidad de encontrar una alternativa de inversión con los suficientes niveles de rentabilidad exigidos por la compañía y siempre a precios que justifiquen la operación", por lo que desde Renta 4 "no descartamos el pago de otro dividendo extraordinario en 2021". La llave que realmente abriría la puerta de ese dividendo sería la venta del negocio de pasta seca de Panzani en Francia, aclara el analista.

Por otro lado, hoy martes es el último día para cobrar el dividendo, ya confirmado, que Ebro abonará el próximo 6 de abril. Su importe asciende a 0,19 euros, que ofrecen una rentabilidad del 1,1%.