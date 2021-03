El error de Warren Buffett con los bancos le 'cuesta' 10.000 millones de dólares

Las leyendas también se equivocan. El multimillonario inversor Warren Buffett decidió el año pasado desentenderse de un importante volumen de acciones bancarias, un movimiento que ha hecho a su fondo, Berkshire Hathaway, dejar de ganar 10.000 millones dólares dado el fuerte repunte del sector.

Durante 2020, Berkshire Hathaway soltó peso y vendió posiciones en JP Morgan Chase, Goldman Sachs, PNC y M&T Bank, al tiempo que redujo drásticamente su larga participación en Wells Fargo. En Barron's, donde han calculado la cifra de 10.000 millones, ven factible que Buffett considerase que su fondo estaba demasiado expuesto al sector en pleno momento de debilidad de la economía el año pasado, si bien no ha trascendido la opinión del inversor al respecto. Lo cierto es que Berkshire poseía una participación en todos los principales bancos estadounidenses, a excepción de Citigroup y Morgan Stanley.

Entre todas las ventas, las de JP Morgan y Wells Fargo fueron las más reseñables. Berkshire poseía unos 60 millones de acciones de JP Morgan por valor de unos 8.000 millones de dólares a principios de 2020 y 345 millones de acciones de Wells Fargo por valor de 18.000 millones.

En el caso de JP Morgan, cuya posición directamente ha desaparecido, las acciones se vendieron especialmente en el segundo y tercer trimestre, cuando promediaban menos de 100 dólares por título en contraste con los 150 dólares que valen ahora. En lo tocante a Wells Fargo, Berkshire empezó a vender con ritmo a partir del segundo trimestre y sólo tenía 52 millones de acciones a finales de 2020. La acción presentó un promedio de unos 26 dólares durante ese período frente al entorno de los 39 que refleja ahora. El fondo de Buffet había mantenido una importante posición en Wells Fargo durante 30 años.

Lejos quedan las palabras de Buffett en 2019, cuando explicó a CNBC por qué le gustaban los bancos y otras entidades financieras: "Son muy buenas inversiones a precios sensatos, según mi pensamiento. Y son más baratos que otros negocios que también son buenos negocios por cierto margen".

Con todo, Berkshire sigue teniendo una gran participación de más de 1.000 millones de acciones de Bank of America por valor de unos 38.000 millones y participaciones más pequeñas en US Bancorp y Bank of New York Mellon. También posee una importante participación de 21.000 millones de dólares en American Express.

El error con los bancos no fue el único del venerado inversor el año pasado. Berkshire también vendió unos 6.000 millones de dólares en acciones de aerolíneas en el momento más bajo del sector el pasado abril. Las cuatro principales acciones de aerolíneas que tenía Buffett se han duplicado desde entonces.

Durante 2020, Berkshire realizó inversiones considerables de 8.000 millones en Verizon y de 5.000 millones en Chevron. También compró alrededor de 2.000 millones en tres farmacéuticas diferentes. Sin embargo, solo Chevron parece estar dando una ganancia notable.