Bestinver: "La banca es value porque cuenta con el potencial de recobrar ROEs del 10%"

La primera posición de Bestinver Bolsa, el fondo que gestiona Ricardo Seixas, director de renta variable ibérica de la gestora, es el Banco Santander. A la pregunta de si cree que la entidad puede recuperar ROEs de doble dígito y su precio valor en libros, su respuesta es que sí. Sus otras primeras espadas en la cartera son Ence, Acerinox, Ibersol, CIE y la portuguesa Semapa.

Tiene dos de los valores más recomendados por los analistas, Acerinox y Arcelor.

Acerinox es la tercera y Arcelor está más abajo, hemos vendido algo. Hemos elevado el peso de los coches, mediante CIE y Gestamp, y en Ence hemos construido una posición más grande respecto a la que históricamente teníamos.

En el caso de Acerinox, ¿ven más recorrido? ¿Se puede producir otra vez una burbuja sobre el níquel o la tesis de inversión es la escasez de producto de los almacenistas?

En Acerinox vemos que las patas más débiles que siempre han tenido principalmente los dos mercados emergentes, Asia y Sudáfrica, empiezan a tener solución. Y en Europa, y España en particular, empieza a verse la famosa demanda insatisfecha en los últimos meses. Puede tener un triple efecto: de demanda en general de los consumidores, de demanda de commodities por la parte del níquel y efectos de mejora operativa específicos de la compañía.

Han empezado a materializar plusvalías en Arcelor, pero ¿se puede producir una mejora de 'rating'?

Sí. Hicieron una ampliación de capital, están reduciendo deuda y encima tienen el ciclo como viento de cola. Me parece lógico que la generación de caja que pueda producir genere un balance que resulte en una subida de rating.

Han incrementado el peso en Ence, y no dejan de llegar malas noticia sobre la fábrica de Pontevedra

Pontevedra es un riesgo latente pero, según hemos escuchado, quizás puedan tenerla 10 o 50 años más. Hay muchas inversiones que se plantean hacer, que se están retrasando a la espera del resultado del juzgado. Lo que vemos es su nivel de demanda, su capacidad demostrada para mantener niveles importantes de generación de caja en el peor de los escenarios y, con los precios de la pulpa subiendo en Europa y Asia, muy mal lo tendrán que hacer para que no se diera un año récord en Ence.

¿Hay que tener una posición fuerte en el sector financiero? ¿Cree que es un puro 'value' en este momento?

El sector financiero tradicionalmente es un value, porque hay que capturar incertidumbres, particularmente en la fase decreciente del ciclo, que hace que el múltiplo sea bajo. Y más desde la crisis financiera, ya que las exigencias de niveles de capital y las coberturas exigidas mermaron sus rentabilidades. Ahora sus niveles de rentabilidad están mejorando porque han reducido mucho el coste de sus estructuras. El razonamiento que hicimos hacia el verano, además, es que los tipos podrían subir en algún momento por la inyección de incentivos fiscales y monetarios. Nos hemos sentido cómodos con los múltiplos a los que estábamos, con Peres de 6-7 veces, y precios sobre valor en libros de 0,5-0,6. No estamos todavía en rentabilidades del 10%, pero tampoco estamos con Peres de 10-11 veces. Hay que añadir todavía ese potencial alcista de mejorar la parte de ingresos con esa mejora de márgenes de intereses.

¿Hasta dónde cree que se pueden recuperar los precios valor en libro para que dejen de ser puro 'value'?

Si entran en rentabilidades del capital de doble dígito, que era donde estaban antes, deberían de volver a cotizar en los múltiplos tradicionales.

¿Cuántos años o semestres cree que le costará a la banca recuperar esos ROEs de doble dígito o su precio valor en libros?

Es difícil saberlo. Si el margen de intereses mejora de forma recurrente y no tienen que provisionar más por esta situación de crisis pandémica seguramente podrán acometer más inversiones y estar mejor preparados para el futuro pero no me atrevería a decir una fecha.

El mercado ha comprado la recuperación del sector turístico, hemos visto a Meliá irse a niveles pre Covid y a IAG subir también, ¿considera que hay exceso de optimismo?

Si os digo que no tengo ninguna de las dos, creo que ya he contestado.

Incorporaron a Telefónica en el último trimestre de 2020, ¿tienen algo invertido en Cellnex?

Vendimos la posición porque en esa rotación pensábamos que las defensivas se iban a ver más afectadas por la subida de tipos. Si encima tenemos una colocación en el mercado, creemos que lo lógico es esperar desde la barrera.

Sobre Semapa: "El precio ofrecido por la familia Queiroz por Semapa es injusto"