Bestinver: "El precio ofrecido por la familia Queiroz por Semapa es injusto"

Bestinver es el segundo accionista, con un 5% aproximadamente, de Semapa, un holding compuesto por la papelera Navigator, una cementera y una empresa de tratamiento de residuos animales. Sodim, el holding de la familia Queiroz Pereira, que ya controla un 73% de Semapa, ha lanzado una opa de exclusión a 11,4 euros.

¿Cuál es su postura?

La compañía cotiza en el mercado a un precio superior al ofrecido y nadie cree en una contraopa. El mercado está lanzando un mensaje a la familia. Más que decirte un precio justo, podría decir que nos parece un precio injusto. Su defensa se basa en que el descuento medio histórico de los últimos dos años es del 40% y ofrecen un descuento que se queda en el 30%. El punto de partida parece malo. Por no entrar en el tema de la gobernanza, el consejo de Semapa defiende una oferta del consejo de Sodim en el que los miembros no son muy diferentes.

¿Unificarán posiciones entre los accionistas para bloquear el 10% que haría imposible la opa?

Muchos ya nos hemos pronunciado en que esto no es muy lógico. Sobre si nos vamos a alinear, enviar una carta, llamar No. El mercado cotizado no funciona así. El mercado público trata de hacer llegar a un acuerdo a compradores y vendedores. Hay una oferta, una intención de lanzar una oferta a todos los accionistas y la respuesta la estamos dando todos diciendo que este no es el precio.

¿La posición está construida con precios superiores al de la oferta?

Mi máxima es que el precio de constitución de cada día es el de ayer. Me importa muy poco el precio al que entramos. Lo que sí me importa es que llevamos muchos años invertidos y es por algo. No me quedo contento con poder salir con un descuento menor al de la media histórica. Uno de los argumentos por los que invertí en Semapa es que su descuento frente al valor intrínseco es exagerado. El margen de seguridad era impresionante.

Si se produjera la exclusión de bolsa, ¿qué supondría para la cartera del fondo nacional?

Es público que tenemos una posición del 4,6% del fondo [está entre las principales posiciones]. Un valor ilíquido, con poca liquidez, ya supone un riesgo añadido en una cartera y, si no es solo poco líquido sino que no lo es nada, es un problema añadido.