Los gestores value acumulan diez opas en firmas ibéricas en los últimos cinco años

Ángel Alonso Madrid

Las firmas 'value' españolas más reconocidas acumulan diez opas en los últimos cinco años en sus fondos de renta variable ibérica, que incluye a las empresas portuguesas también. Cementos Portland, Barón de Ley, Axiare, Telepizza, BME, MásMóvil, Parques Reunidos, Sonae Capital, Naturgy y Semapa son las firmas que han pasado por una operación de este tipo o están pendientes de hacerlo, y en las que gestoras de sesgo valor como Bestinver, Cobas, Magallanes, Horos o Trea han estado o están inmersas al invertir en estas compañías.

Esta situación también la han experimentado en mayor o menor medida, dependiendo del vehículo de inversión, en sus fondos de renta variable europea o internacional, lo que da una idea de hasta qué punto los inversores profesionales pueden encontrarse con el riesgo de que sus posiciones en cartera no terminen de cuajar según sus expectativas de valoración. Aunque en algunos casos, el precio ofertado en la opa se ajustaba aproximadamente al precio objetivo que habían calculado, en otros la intención del accionista mayoritario de excluir a la compañía de bolsa ha significado una pérdida respecto al precio inicial por el que compraron las acciones.

Uno de estos casos será el de Semapa, si finalmente la opa prospera a 11,40 euros por acción, un precio irrisorio para todos los gestores value españoles presentes en la compañía portuguesa, que la sitúan muy por encima, entre 23 y 26 euros.

La familia Queiroz Pereira, que controla la compañía con cerca del 74% de las acciones, lanzó la oferta por el resto de títulos el pasado 18 febrero, lo que significaba una prima del 20% respecto al precio de cierre, que fue de 9,50. Pero "solo valorando Navigator a precio de mercado y siendo conservadores con las valoraciones del resto de negocios, Semapa ronda los 19 euros por acción, por lo que la familia está intentando comprar con un descuento del 40% respecto a la cotización de mercado. Para nosotros el precio de Semapa es de 26 euros. La compañía está cotizando por encima del precio de la opa, a 11,84 euros, lo que nos hace intuir que esa oferta no va a tener éxito", señala Miguel Rodríguez, gestor de Horos AM.

"Los gestores 'value' tenemos que aprender de los errores, de alinearnos con un accionista de referencia porque se juega la piel con el negocio. Creo que ya son varios casos en los que nos damos cuenta de que esa mano puede aprovechar momentos de estrés para arrebatarnos algo por mucho menos de lo que vale", advierte Santiago Cano, asesor del fondo Dux Iberian Value, quien reconoce que con el tamaño de este fondo, de poco más de 4 millones de euros, "no tenemos la influencia que pueden tener otras firmas value".

Plusvalías

En Bestinver, comparando los precios de entrada en las compañías españolas opadas respecto al precio de salida, se comprueba que la gestora logró plusvalías significativas en las operaciones. En Barón de Ley, por ejemplo, el precio de entrada fue de 75 euros mientras que la opa se realizó a 109 euros. En MásMóvil, adquirieron los títulos a 20 euros y salieron a 22,5 euros, mientras que en BME compraron a 24,6 euros y vendieron a 32,6 euros, algo por debajo de los 32,98 euros de la opa.

En Magallanes destacan que desde el nacimiento de la gestora en 2015, "hemos recibido unas 20 opas por las empresas en cartera, de las cuales hemos rechazado unas cinco. El promedio de ganancia ha estado alrededor del 35%. El número de opas recibidas en los últimos trimestres del año pasado fue especialmente significativo, concretamente en el fondo Magallanes Microcaps, superando el 10% de los valores en cartera. Esto es una señal más de que buenos negocios a precios atractivos no duran mucho en mercado", subrayan en la firma fundada por Iván Martín.

En la firma de Francisco García Paramés apuntan que en todos los casos los precios finales de las opas y las valoraciones de Cobas están muy próximos y se ajustan a lo que finalmente se pagó.