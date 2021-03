Tressis Gestión: "La rotación hacia lo cíclico beneficia a los periféricos por su mayor peso en consumo"

A medida que la vacunación avanza y se produce la apertura gradual de las economías, el mercado ha iniciado una rotación desde las compañías defensivas hacia las más cíclicas que, en opinión de Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión, continuará en los próximos meses. Y beneficiará, sobre todo, a los países periféricos debido al mayor peso que adquiere el consumo en sus índices.

¿Cuál es su escenario base respecto a la inflación?

Habrá inflación en los próximos meses por un efecto base, sobre todo por la subida del precio del petróleo, entre otros factores, y habrá más inflación en Estados Unidos que en Europa. Vamos a sobrepasar el 2%, y aunque los bancos centrales intentan que el mercado no se ponga nervioso ya lo está. El mercado tiene miedo de que la inflación provoque una subida de tipos antes de lo previsto. Algunas casas de análisis contemplan un movimiento al alza a finales de este año, y el año que viene telegrafían otras dos subidas. Yo no creo que se produzca ninguna este año, pero en 2022 es probable que veamos alguna. Lo que tenemos que tener muy claro es que un alza de tipos no es mala, significa que la economía está mejor. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que hay que ver cómo es la recuperación económica, si es fuerte o no, ya que el Covid ha dejado a muchas empresas en una situación delicada. El miedo es que empiecen a subir los tipos cuando hay mucha empresa endeudada que no podrá hacer frente a todo ello.

¿Cuál es su hoja de ruta entonces para la bolsa en los próximos meses?

Este año es un año de sectores y de selección de valores porque si los tipos a largo plazo suben, y los bancos centrales llegan a elevar los tipos, habrá sectores que lo harán mucho mejor y otros, que son más defensivos (como utilities, real state ), lo harán peor. Lo que estamos viendo es que ya hay mucha gente que mete ahí a la tecnología. La tecnología tenía unas valoraciones muy altas y la subida de tipos puede perjudicarla porque el dinero se puede ir a energía, si el petróleo sigue subiendo y la OPEP continúa con el recorte de producción; o a los bancos, a consumo discrecional o retails, que también se comportan bien ahora. Hemos pasado de una bolsa en la que entraba mucho dinero debido a la enorme liquidez que han introducido os bancos centrales y en la que el dinero se canalizaba hacia los activos que funcionaban mejor si estás en casa (como Netflix, Amazon o Zoom, por poner algún ejemplo), mientras que otros sectores más ligados a la economía estaban relegados. Al cambiar ese escenario, y abrir parcialmente la economía -y yo tengo la sensación de que podemos tener un cierto boom de consumo cuando se abra mucho más de lo que está ahora-, eso va a llevar a que se produzca un trasvase en las bolsas hacia lo que está más barato.

¿Cree entonces que la rotación hacia lo cíclico que ya hemos visto va a seguir?

Estamos en un escenario en el que el futuro es muy difícil de predecir. Las compañías no se atreven a dar guidance porque no tienen claro cuando se reabrirá por completo la economía. La banca, por ejemplo, sigue barata en ratios pero tiene un problema oculto y es la cantidad de impagos que tendrá en los próximos años. Hay muchas empresas zombies que cuando les quiten la financiación están muertas [se conoce con este término a las empresas que tienen una situación de deuda insostenible, y que sobreviven gracias al crédito barato] y a quien no pagan es al banco.

La bolsa alemana se ha quedado este año más rezagada...

La rotación que estamos viendo en el mercado afecta, sobre todo, a los países periféricos debido a su mayor peso en todo lo que es consumo. Por ejemplo, el Dax no tiene ninguna compañía de energía, y los bancos pesan en torno a un 15%-16% cuando en Italia es el doble y en España roza el 23%-24%. Sin embargo, la bolsa alemana tiene mucho real state, que hemos dicho que se puede comportar peor si los tipos a largo plazo suben, y el Dax es el índice de Europa en el que más pesa este sector. Este año será clave la composición sectorial de los índices.

¿Hasta dónde puede llegar entonces la reconstrucción de la bolsa española?

La composición del Ibex y del Ftse Mib, e incluso del Cac, es favorable ahora. El Cac es el que más peso tiene al consumo discrecional de todos y tienen un peso relevante también en energía. La rotación sectorial está y va a seguir a medida que aumente la vacunación y veamos mayor reapertura de la economía. Respecto hasta dónde puede llegar la bolsa española, siendo un periférico y con esta rotación, todavía puede tener algo más de recorrido.

¿Cree que este año la gestión activa puede hacerlo mejor que los índices?

Sí, por la composición de los índices, y a nivel mundial también. Los sectores cíclicos se han comportado peor desde 2018 y ese mal comportamiento ha llevado a que cada vez pesen menos en los índices. ¿Y qué es lo que más ha subido en los índices? Lo que más ha aumentado de peso en los índices, que es lo que ahora lo está haciendo peor. Es muy probable que este sea un buen año para la gestión activa.