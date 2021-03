Las bolsas de Europa se desmarcan de Wall Street: a corroborar su fortaleza a cierre semanal

Los principales índices de renta variable en Europa, afrontan la última sesión de la semana con la intención de seguir desligándose de las caídas vistas en Wall Street en las últimas horas que se produjeron después de Jerome Powell, presidente de la Fed, no fuera capaz de calmar a los mercados con el discurso en el que descartaba una subida de los tipos de interés hasta que no mejoren los datos de empleo.

"Que después de fracasar en su intento de batir resistencias clave las bolsas europeas hayan optado por mantenerse muy tranquilas es de todo menos un signo de debilidad e invita a un cierto optimismo, sobre todo después de ver las últimas caídas al otro lado del Atlántico, especialmente intensas en el Nasdaq", incide Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

Y es que, ayer las principales bolsas estadounidenses perdieron los soportes de corto plazo a los que se enfrentaban y ya "no se puede descartar que el Nasdaq 100 vaya a buscar apoyo a la zona de los 12.000-12.200 puntos antes de tratar de retomar su tendencia alcista", afirma Cabrero.

Los soportes a vigilar a cierre semanal

Por eso, es de vital importancia que las bolsas continentales sean capaces de aguantar el tipo a cierre semanal y resistir sobre los soportes a los que se enfrentan.

En este sentido, en la sesión de hoy se tendrán que vigilar los 8.170-8.200 puntos del selectivo nacional. "Mientras el Ibex 35 se mantenga sobre la directriz alcista de aceleración que discurre por ese nivel, no se puede descartar un contexto de continuidad alcista a corto plazo hacia los 8.550 e incluso los 8.650 puntos", afirma Cabrero.

En el caso del EuroStoxx 50, hay que vigilar los 3.600 puntos. "Cualquier descenso no será peligroso para los intereses alcistas mientras no profundice por debajo de ese soporte", afirma Cabrero. De hecho, si logra mantenerse por encima de dicha cota, las posibilidades de ver un nuevo ataque a las resistencias que encuentra en los 3.745 puntos serán mayores.

Y es que "ese es el nivel donde cerró la principal referencia del Viejo Continente el año 2019 y mientras no se supere no podemos hablar de mayor fortaleza a corto plazo ni se alejará el riesgo de ver una consolidación más amplia", advierte Cabrero.

Las materias primas, en el centro de todas las miradas

Todo ello en una sesión en la que las materias primas están reclamando su dosis de protagonismo. Los precios del barril de petróleo registran su tercera jornada consecutiva de ganancias después de que en la reunión de la OPEP + se sorprendiera al mercado con la decisión de mantener la producción sin cambios.

El barril de Brent, de referencia en Europa, alcanza su precio más alto del año y ya cotiza en niveles no vistos desde enero de 2020. El West Texas, por su parte -de referencia en EEUU-, ya roza los 65 dólares y se sitúa en máximos de abril de 2019.

Por su parte, la onza de oro, el activo refugio por excelencia, encadena su octava jornada consecutiva de descensos de las últimas nueve.

Evolución anual del oro

El metal precioso corrige hasta alcanzar niveles que no se veían en los últimos nueve meses. De hecho, desde el mes de junio, no cotizaba por debajo de los 1.700 dólares por onza. En lo que va de año, esta materia prima acumula un descenso superior al 10%, algo que no se veía desde 2015 (ver gráfico).

Conoce tu perfil inversor: