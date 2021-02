Ángel Fresnillo (Mutuactivos): "Nos reforzamos con compañías que dependen de la vuelta a la normalidad"

Ser reconocido con cinco estrellas de Morningstar (la máxima nota) es algo que solo han conseguido diez fondos de bolsa española. El último en lograrlo ha sido Mutuafondo España. "Es el reconocimiento al largo plazo", valora Ángel Fresnillo, director de renta variable de la gestora, "tenemos que estar siempre, de forma consistente, por encima de la media del mercado y eso te lo da el largo plazo". Para ello es clave, dice, la gestión en equipo: "Hacemos todo por consenso".

¿Cree que tendremos una cierta normalidad en verano?

Como optimista que soy quiero creer que sí, pero hay una serie de dudas, por las que ahora mismo el mercado se está poniendo muy negativo y estamos aprovechando para comprar [la entrevista se hizo el 1 de febrero, y no recoge la subida de mercado que hubo después]. No sabemos cuándo va a pasar, pero pasará. Para eso lo mejor es tener compañías que vayan a jugar esa vuelta a la normalidad, pero que tengan balances que aguanten lo que haga falta.

¿El posicionamiento ha ido hacia la búsqueda de compañías con fortaleza de balance consistente con consumo de caja bajo en estado de hibernación?

Sí. Con la caída de febrero del año pasado rotamos mucho la cartera y compramos calidad a precios razonables. Ahora estamos aprovechando para reforzar posiciones compañías que dependen de la vuelta a la normalidad, como Inditex, Amadeus, Merlin o Repsol. El balance es clave. Amadeus ha subido desde que hizo la ampliación de capital. Creo que habrá compañías en las que el mercado reaccionará de forma positiva aunque hagan ampliaciones porque la primera preocupación de este es el balance.

¿Hay que cambiar seguridad por ciclo?

También hay que tener en cuenta los efectos disruptivos: aunque vuelva la normalidad, ¿volverá a ser lo mismo? Habrá sectores en los que sí, como el de los hoteles, y en otros habrá que introducir un componente de disrupción. Quizás los viajes corporativos no vuelvan a ser como antes, ¿ganará Amadeus lo mismo? Aun así, hay que ver la calidad de la compañía, que hace una rentabilidad sobre el capital empleado del 15%, un 30% por debajo de los mínimos pre-Covid. El ejemplo se puede aplicar a Merlin e Inditex.

Entre las primeras posiciones están Amadeus y Aena, ¿cuánto tiempo llevará reconstruir el valor?

Si en septiembre estamos mejor que ahora, Amadeus, que tiene 3.700 millones de liquidez y una salida de caja mensual de entre 50 y 100 millones, a poco que el tráfico recupere algo en verano podría recuperar cierta tracción en la parte de ingresos. Aena tiene aproximadamente 2.000 millones de liquidez. Aunque se amplíen las restricciones de movilidad tendría colchón. Además, tiene por delante la negociación del segundo periodo regulatorio, que empieza en 2022, y tiene la ventaja de partir de una base de tráfico muy deprimida para estas proyecciones. Su salida de caja también será reducida frente a lo inicialmente previsto.

¿Se atreve a dar precios objetivos?

Probablemente Amadeus no valga lo que se pagaba antes por ella, pero un 30% de potencial sí tiene. Aena tiene uno parecido, quizás algo menor, es un tema de pagar un múltiplo por la caja que va a venir. En Amadeus se paga crecimiento.

También tienen a Merlin, ¿es excesiva la destrucción del NAV -valor liquidativo neto de los activos- que recoge el título?

Merlin, que es una empresa prime y solo tiene un 20% de exposición a la parte comercial, está descontando aproximadamente un 50% de descuento sobre el NAV. Es como que toda la parte de exposición a centros comerciales vale 0, y encima, indirectamente, tienes un 20% de descuento con respecto a las oficinas prime de Castellana. Nos parece una aberración la valoración.

¿Cuándo empezaron a construir la posición en Ence?

En la segunda mitad del año pasado seguimos la evolución de la posible venta de su división de energía. La venta de una parte de esta sirvió para bajar su apalancamiento, que era lo que menos nos gustaba porque estaba por encima de las 4 veces por el tema de la pulpa. Tomamos una posición antes de esto, que luego reforzamos al ver cómo se valoraba esa división y también el tema de la biomasa. Creemos que aún tiene recorrido. En diciembre hubo algo importante: la primera señal de subida de precios de la pulpa en Europa.

¿Por qué el peso de Repsol supera al Iberdrola o Endesa, entre otras?

Repsol es un tema muy particular, no de tendencia. Da equilibrio a la cartera porque es una historia de free cash flow yield, de equipos directivos y de catalizadores a muy de corto plazo. Tiene en ciernes una OPV, posiblemente para la primera parte del año, de la parte del negocio de renovables. También está el negocio de clientes, que también están hablando de que podrían sacar una participación minoritaria.

La primera posición que tienen en cartera pensando en la transición ecológica es Red Eléctrica, ¿por qué ella y no Enagás?

Tenemos las dos, pero Red Eléctrica pesa algo más. Tiene un plan de crecimiento intenso al calor de los planes de transición energética de la ley que se sacó el año pasado. Es una historia de crecimiento, en una compañía que tiene ya cerrado, desde el punto de vista regulatorio, los próximos 5 años y está cotizando a una rentabilidad por dividendo del 6%. Alguna vez cuando hemos reducido algo en la parte de fotovoltaico, donde aun tenemos una posición estructural, hemos canalizado algo de ese dinero hacia compañías como Red Eléctrica, y también a la parte de ciclo.

¿Qué posición tienen frente al sector financiero?

En Europa hay dos mercados: el que ha ido bien y está más caro, y luego está la parte barata más pegada a ciclo donde están los bancos. En España no tenemos quality, entre comillas, aunque tenemos a Inditex. Casi todo el universo que es muy cíclico, y tenemos oportunidades de sobra en compañías concretas, estamos más cómodos jugando con el tema de la inflación que con el tema de tipos. No estamos incómodos por no tener bancos. En la casa no somos especialmente positivos con que los tipos vayan a subir mucho y es la materia prima de los bancos. No tenemos prisa por estar ahí. Tenemos muy pocas cosas. En España, sobre todo, Bankinter.