'Cobas Selección', gestionado por Paramés, se cuela entre los diez mejores de la Liga Global

Ángel Alonso Madrid

Cobas Selección, uno de los fondos de renta variable internacional gestionados por Francisco García Paramés, se ha colocado entre los diez mejores productos de la 'Liga Global de la gestión activa de elEconomista', con un 9,88% de rentabilidad, según datos de Morningstar a 5 de febrero. Pero no es el único vehículo de inversión español que aparece entre la decena de mejores fondos de renta variable internacional con un active share igual o superior al 60%. Metavalor Internacional, gestionado por Miguel Méndez y que gana un 18,43% en el año, lleva semanas en segundo lugar, por detrás de Green Benefit Global Impact Fund, que lidera la clasificación con un 30,24%.

A continuación del fondo de Metagestión aparecen dos productos gestionados por Prisma AM para Andbank, Prisma Cube y Prisma Global, con casi un 18% de rentabilidad y un 13,87% respectivamente. En sexto lugar se encuentra RSR RV International, gestionado por Luis Buceta en Gesalcalá, que consigue un 12,79%, y en el octavo puesto aparece Elcano Special Situations, sicav que maneja Marc Batllé para la misma gestora.

Prisma Cube fue uno de los mejores fondos de la Liga Global el año pasado, al acabar como decimocuarto, y el mejor producto entre los españoles, con una rentabilidad de casi el 25%.

Esta subida de los fondos españoles se ha producido ante el arreón que han experimentado los vehículos de inversión con un sesgo value en las carteras desde finales del año pasado, aunque el Erste WWF Stock Environment y el GS Global Millennials Equity, de Goldman Sachs, se mantienen entre los diez mejores también, con un 13,18% y un 11,28% de rentabilidad, respectivamente.

Pero no todos los fondos españoles están teniendo la misma suerte. Arribola Inversiones Sicav, Ibercaja Global Brands, BPI Gift Opportunities, azValor Value Selection Sicav y True Value se encuentran entre los peores de la clasificación (entre los que tenían dato a 5 de febrero en Morningstar), con rendimientos que van desde el 1,56% del primero al 2,89% del último.