Los gestores creen que en verano se recobrará la normalidad en la economía

Los optimistas se cuentan hoy por minoría teniendo en cuenta que España se enfrenta a unos meses muy inciertos ante la escasez de vacunas en la actualidad. Y la clave para nuestro país es salvar el verano teniendo en cuenta que en 2020 el turismo desplomó su peso dentro del PIB nacional del 12% al 4%, mínimos de los últimos 25 años. Pero esto puede cambiar. Y los principales gestores de renta variable española creen que el verano será el comienzo de la vuelta a la normalidad, siempre y cuando el ritmo de vacunación acompañe.

En estos momentos, hay siete vacunas contra el Covid-19 aprobadas a nivel mundial, tres de ellas en la Unión Europea -la de Pfizer, Moderna y Oxford-AstraZeneca-. Otras dos, la de Johnson & Johnson -el viernes pidió su aprobación en EEUU- y Novavax se espera que comiencen a administrarse esta misma primavera en la zona euro. Para el segundo trimestre podría haber una docena de vacunas de distintas farmacéuticas listas para que lleguen a la población, incluidas la Sputnik rusa y la CoronaVac china -teniendo en cuenta que allí se están desarrollando varias decenas más y que algunas de ellas están ya en sus últimas fases para ser aprobadas-.

Los expertos insisten en que es difícil calcular el timing para la recuperación en nuestro país, también para la bolsa española que lo descontará meses antes, pero todos coinciden en que la hoja de ruta está clara con una recuperación que llegará en la segunda parte del año. La semana que acabamos de cerrar ha sido la mejor para la bolsa española desde el rally de noviembre -precisamente, cuando se presentó la primera vacuna de Pfizer- con una subida del 5,9%, gracias al tirón de los bancos que siguen siendo, por detrás de las utilities, el segundo sector con más peso en el Ibex, con el 23,8%.

Renta 4: "Hay muchas compañías capaces de amoldarse, con costes flexibles, que no están aumentando su endeudamiento"

"Como optimista que soy quiero creer que sí, pero hay una serie de dudas, por las que ahora mismo el mercado se está poniendo muy negativo y estamos aprovechando para comprar cosas. La clave es que no sabemos cuándo va a pasar, pero pasará. Hay más de 19 vacunas en fase 3. Económicamente interesa. Al final, afortunadamente, va a haber más vacunas. La gente se vacunará. Para eso lo mejor es tener compañías que vayan a jugar esa vuelta a la normalidad, pero que tengan balances que aguanten lo que haga falta", asegura Ángel Fresnillo, director de renta variable de Mutuactivos.

"Sabes que la luz está al final del túnel, pero no sabes cómo de largo va a ser ese túnel", sostiene Gonzalo Sánchez, gestor de renta variable de España y Portugal de Gesconsult. "Lo que se ha vivido esta semana con las vacunas ha hecho ver que de lo que se habla no es de si habrá recuperación o no, sino de si esta se producirá antes o después. No cambia la hoja de ruta. Hemos dado entrada cada vez más a compañías con mayor exposición al ciclo en nuestras carteras. Hemos dado cada vez más entrada a compañías con mayor exposición al ciclo. Pensamos que 2021 es un año de transición. En noviembre las bolsas subieron muchísimo. Esa ejecución se tiene que dar. Habrá una segunda parte del año en la que se encontrará cierta normalidad", reconoce uno de los gestores de Gesconsult Renta Variable. En este sentido apunta Antonio Manzano, gestor de Santalucía Espabolsa, quien prevé que "el comportamiento de los mercados siga vinculado al avance de la vacunación y el final de los confinamientos", pero sostiene que "hoy estamos más cerca que ayer del final de la pandemia, por lo que somos optimistas".

Gesconsult: "No cambia la hoja de ruta y por ello cada vez hemos dado más entrada a compañías expuestas al ciclo económico"

En términos generales, existe una opinión compartida y es que lo vivido en noviembre, con el rally de las bolsas, se volverá a producir una vez que la vacuna esté lo suficientemente extendida entre la población. "Está claro que el mercado en noviembre anticipó que esto podía suceder. En diciembre llegaron las dudas y eso implica que en el primer trimestre en cuanto a beneficios, como consecuencia de un PIB menos boyante, habrá una rebaja de las estimaciones, alguna en el segundo y esto podría generar volatilidad adicional durante algún tiempo, no sabemos cuánto. Pero el mercado mirará, cuando llegue, a esa situación sanitaria mejorada y de menores restricciones, que evidentemente daría lugar a subidas de estimaciones y de mercados", afirma el director de renta variable de Iberia en Bestinver, Ricardo Seixas.

Motivos para el optimismo

Esta semana se han producido dos acontecimientos que invitan al optimismo, más allá del ritmo de vacunación, que será quien marque la pauta. Por un lado, la inflación está de vuelta en Europa, y en máximos de 2015 -en el 1,4%-. Por otro, Mario Draghi ha vuelto a escena y se sabe partidario de los estímulos a la economía teniendo en cuenta su Whatever it takes to save the euro de hace nueve años.

"Febrero ha comenzado con algunas buenas noticias: primero, los contagios en Europa han comenzado a descender; segundo, los datos de Israel que está haciendo de avanzadilla en la recuperación, parecen prometedores" y, por último "los datos del cuarto trimestre de 2020 de las economías sumado a la vuelta de la inflación son buenas noticias", apuntan los analistas de HSBC.

Mutuactivos: "Soy optimista. En estos momentos hay 19 vacunas en fase 3 y está claro que económicamente interesa"

Esta semana los mercados han recibido con optimismo el llamamiento en Italia al expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi para formar un nuevo gobierno en el país transalpino. Los analistas de Bank of America lo definen como un destello de esperanza en un océano de quebraderos de cabeza literalmente.

"Lo que hemos aprendido es que el papel del presidente del BCE está basado en las políticas de estímulo por lo que esperamos un debate álgido sobre el tamaño de estos planes de reestructuración en la zona euro. Prevemos un aumento del PIB de la eurozona a finales de año, pero nuestro verdadero dolor de cabeza es sobre lo que vendrá antes: la vacunación, la reapertura de fronteras o que los estímulos sean insuficientes", sentencian.

La UE aprobó un plan de recuperación dotado con 750.000 millones de euros a percibir por los 27 miembros entre este año y 2023. El BCE, por su parte, amplió en diciembre por segunda vez el denominado PEPP (Programa de compras contra la pandemia) hasta los 1,85 billones de euros, además de ampliar las subastas de liquidez para los bancos.

Considerando estas medidas, a las que se suman las de las grandes economías del mundo, como EEUU, Reino Unido y Japón, Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión, considera que habrá "mucho dinero por parte de los bancos centrales" para impulsar las economías, a lo que se suma que, tras lo vivido estas semanas, "el tema de las vacunas solo puede ir a mejor. Cada vez hay más y se aprobarán nuevas, con lo que las bolsas van a seguir funcionando bien en la primera parte del año".