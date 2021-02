La CNMV aconseja a los minoristas "extremar la precaución" tras el 'caso Gamestop' ante propuestas colectivas

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha pedido este miércoles en el Congreso a los inversores minoristas que "extremen la precaución" tras el 'caso Gamestop' ante propuestas de inversión colectivas basadas en la confianza de otro inversor.

Concretamente, Buenaventura ha aconsejado a los minoristas que "extremen la precaución con propuestas de inversión basadas exclusivamente en lo que otros dicen que harán, porque a la larga suelen volverse en contra de uno".

"Hagan su análisis, observen la información pública que la CNMV se ocupa de que esté en el mercado, tomen sus decisiones, pero no basados en lo que otros dicen que van a hacer al día siguiente o dentro de dos días, sino basados en su propio análisis y eso será en términos de riesgo mucho mejor para todos", ha dicho.

Todo ello después de que en su comparecencia ante la conocida como 'Comisión anticorrupción' saliera el caso de los inversores que en Estados Unidos, a través de la red social 'Reddit', se lanzaron a comprar masivamente acciones de determinadas compañías en situación agónica, como 'Gamestop', reflotándolas en los mercados y provocando cuantiosas pérdidas a inversores que apostaban por su depreciación.

"Trasladar casos es complicado"

En todo caso, Buenaventura ha señalado que "es complicado trasladar casos del mercado americano al español", ante diferentes normativas, estructuras, las subastas de volatibilidad o la oferta de 'brokers' pero que, en todo caso, ha señalado que existe una diferencia entre inversión y manipulación "fina pero no invisible" y existen "medios para detectar este tipo de conductas". "Nuestro mandato es detectar y sancionar manipulaciones si ocurren", ha aseverado.

Buenaventura, en todo caso, ha dejado claro no estar afirmando que estas inversiones constituirían manipulación de desarrollarse en Europa -"Sólo conocemos detalles por prensa y de forma parcial"- pero ha asegurado que, si el objeto de las operaciones es alterar su precio "eso podría ser potencialmente manipulación".

"Cuando las órdenes y la ejecución van destinadas a alterar el precio de aquello que se compra y se vende para situarlo en un nivel artificial, eso se llama manipulación", ha aclarado.

En todo caso, ha asegurado que "compartir información en foros no es en absoluto problemático" -"Compartir análisis se ha realizado mucho antes de que Internet existiera, los foros no es el problema"- y ha asegurado que, en tanto en cuanto no se divulgue información falsa es una actividad "perfectamente lícita y sana" y que contribuye a mejorar el análisis del mercado.

Por último, ha querido recalcar que la actividad del supervisor del mercado "debe de ser exquisita e imparcial" y no distinguir si existe un potencial manipulador o miles, si es minorista o institucional, si es extranjero o español, y si es alcista o bajista.