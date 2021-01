Gamestop llega a desplomarse más de un 50% tras restringir Robinhood y otras plataformas la compra de acciones

El meteórico 'rally' de GameStop ha sufrido este jueves un severo recorte después que Robinhood y otras plataformas de trading hayan restringido el comercio con acciones de la compañía de tiendas de videojuegos. Si los títulos alcanzaban en el premarket los 500 dólares, al poco de iniciarse la sesión, cuando superaban los 470, estas restricciones han hecho bajar los precios hasta los 126, con una caída que ha llegado a ser de más del 60% respecto al cierre de este miércoles, cuando la acción se quedó en los 347,5 dólares. Transcurridas varias horas, la acción se ha estabilizado por encima de los 200 dólares.

"En vista de las actual volatilidad del mercado, estamos restringiendo las transacciones de ciertos valores a únicamente el cierre de posiciones, incluyendo AMC y GameStop", ha informado Robinhood, la plataforma de trading más extendida entre los jóvenes que han hecho fuerza en el subforo de Reddit WallStreetBets para espolear las cotizaciones de compañías acosadas por las posiciones bajistas de varios fondos de cobertura. Esta decisión ha enfadado a los foreros con la plataforma.

In light of current market volatility, we are restricting transactions for certain securities to position closing only, including $AMC and $GME. Read more here.https://t.co/CdJMjGAeFH