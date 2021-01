La rebelión de los foreros se enfrenta a Robinhood tras prohibir ciertas transacciones

La decisión de Robinhood de sumarse a otros gigantes como TD Ameritrade en la prohibición de compra de ciertos valores como GameStop se ha convertido en un arma de doble filo. Tanto que el jueves se presentó en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York una demanda colectiva contra la plataforma alegando que "ha privado a los inversores minoristas de la posibilidad de invertir en el mercado abierto intentando así manipularlo".

"Robinhood eliminó a propósito, voluntariamente y a sabiendas la acción GME (GameStop) de su plataforma de negociación en medio de una subida bursátil sin precedentes, privando así a los inversores minoristas de la posibilidad de invertir y manipulando el mercado", reza la demanda liderada por Brendon Nelson.

Paralelamente, dos legisladores completamente opuestos en el espectro político estadounidense, como la congresista demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez, y el senador republicano, Ted Cruz, calificaron de "inaceptables" las medidas adoptadas por la plataforma de Vlad Tenev y Baiju Bhatt.

"Necesitamos saber más sobre la decisión de @RobinhoodApp de bloquear a los inversores minoristas de comprar acciones mientras que los fondos de cobertura pueden negociar libremente las acciones como les parezca. Como miembro del Comité de Servicios Financieros, apoyaré una investigación si fuera necesario" tuiteó Cortez. A lo Cruz respondió con un "completamente de acuerdo".

Inicialmente, la rebelión instigada por los foros en Reddit y sus más de 2,8 millones de guerrilleros que hizo que el volumen de negociación durante la jornada del miércoles superase los 23.000 millones de dólares, superando así los máximos registrados en octubre de 2008, según Bloomberg, tuvo también como ganadoras a las plataformas de trading online y los bróker.

El perfil de los inversores movilizados en los foros, que son sensiblemente más jóvenes respecto a la media, en su mayoría millennials, y mucho más digitalizados, consiguió que, al calor del inmenso aumento en el intercambio de acciones de GameStop y de otras empresas similares, se dispare el uso de aplicaciones de trading. Un hecho que, en parte, es una señal, un aviso más: algo podría estar cambiando en el panorama bursátil mundial.

Los datos están ahí. Según informa la CNBC, la plataforma Robinhood se coló este miércoles en el puesto 8 en la lista de iOS, su posición más alta hasta la fecha. En tan solo nueve días, ha ganado 200.000 registros diarios, pasando de 3,6 a 3,8 millones, y el pasado martes fue la aplicación financiera número uno para iPhones.

La aplicación británica Freetrade ha doblado con soltura su número de suscripciones premium desde comienzos de año, anotando subidas del 177% en las negociaciones de GameStop respecto a la semana pasada.

El caso de esta plataforma es significativo, ya que es una de las que más valores de interés de los inversores bajistas cumula para invertir. Esto la convierte, de hecho, en una herramienta muy valiosa y recurrente para los inversores que, como los Redditers de WallStreetBets, se organicen contra los bajistas.

No obstante, a medida que se anunciaron múltiples restricciones, nuevos gurús como Dave Portnoy, un referente para los inversores más jóvenes y fundador de Barstool Sports, criticó duramente estas decisiones pidiendo la cárcel para los responsables de Robinhood y otras plataformas como Webull.

I own $amc $nok $nakd. I bought them with the understanding we live in a free market where people can buy and sell stocks fair and square and at their own risk. I will hold them till the death as a reminder that @RobinhoodApp founders must go to prison