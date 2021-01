La estimación en Logista aún no recoge el traslado de la vacuna

Alba Pérez Madrid

Hace tan solo unas semanas, concretamente el 23 de diciembre, se conocía que Logista Pharma, filial especializada en la distribución farmacéutica de la compañía Logista, había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para el reparto de la vacuna del Covid-19 en España. La empresa distribuidora dispone de la mayor red de transporte del país, con servicios específicos para productos farmacéuticos de gran complejidad. Para llevar a cabo la distribución de la vacuna de Pfizer, cuenta con cámaras frigoríficas farmacéuticas en todas las principales ciudades del país, así como con más de 450 delegaciones desde las que organizar el reparto.

Transportar las dosis de la vacuna del Covid a los 13.000 puntos de administración previstos en España, cumpliendo con los requerimientos técnico-farmacéuticos necesarios para asegurar una conservación adecuada de las dosis, supone todo un reto para la compañía que debería reflejarse en sus expectativas de ganancias.

Sin embargo, pese al prometedor anuncio para Logista, las previsiones de los expertos sobre la firma todavía no han mejorado. El consenso de analistas que recoge FactSet estima un beneficio neto para este año 2021 de 165 millones de euros. Un resultado que coincide con las previsiones que estos analistas tenían el 6 de noviembre, es decir, en la sesión previa a que Pfizer hiciese pública la efectividad de su vacuna. Esto mismo ocurre con los ingresos estimados para este año. Los expertos apuntan a una cifra de 1.179 millones de euros, la misma que esperaban el 6 de noviembre de 2020.

Recomendación sin cambios

La recomendación tampoco ha variado a lo largo de este periodo. Aunque, eso sí, el consenso de mercado mantiene un claro consejo de compra durante estos dos últimos meses. La ausencia de variación en la recomendación de compra durante el año no es, por otro lado, nada nuevo para la compañía: su consejo de compra no se ha visto afectado, ni siquiera deteriorado, después del crash de marzo.

En donde sí se observa una mejora es en la cotización de las acciones de Logista. El precio de los títulos de la empresa española ha subido casi un 10% desde el anuncio de la efectividad de la vacuna creada por la farmacéutica estadounidense. Ha pasado de 14,88 euros a 16,32 euros.

Si tenemos en cuenta la cotización de Logista desde el 23 de diciembre, fecha en la que se conocía el acuerdo entre el Gobierno y Logista Pharma, la subida es mucho menos significativa, un 0,49%.

Y los analistas aún ven un mayor potencial en el precio de sus acciones, cercano al 43%, pues fijan el precio objetivo de cara a los próximos 12 meses en los 23,09 euros. Igual que los beneficios e ingresos, el precio objetivo coincide con el que se preveía el pasado 6 de noviembre.

Además, Logista es uno de los valores seleccionados en el Top 10 por fundamentales, la cartera de Ecotrader que reúne a las 10 firmas de la bolsa española que merecen una mejor recomendación para los bancos de inversión y recoge la rentabilidad que ofrecen desde su incorporación a la misma.

En esta cartera, que se revisa semanalmente, la distribuidora española ocupa la octava posición, con una rentabilidad por dividendo del 7,13% y un PER (veces que el beneficio está recogido en el precio de la acción) de 13,81 veces.