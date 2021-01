Los tres consejos para invertir del multimillonario fundador del 'Robinhood' de India

El auge de los mercados bursátiles en prácticamente todo el mundo desde el 'shock' del covid-19 el marzo pasado esconde varias claves. Una de ellas ha sido la pujanza de la inversión minorista a través de plataformas como la estadounidense Robinhood. Este tipo de intermediarios han contribuido a la subida de numerosas cotizaciones al empujar al mundo de la inversión a muchas personas alejadas de los mercados, especialmente a los jóvenes. El patrón se ha cumplido en India con la plataforma Zerodha, que aglutina el 15% de las operaciones de inversores retail en el país.

La plataforma, fundada hace 11 años por el ya multimillonario Nikhil Kamath, de 34 años e inversor desde los 17, cuando abandonó el instituto, vio este 2020 duplicarse a cuatro millones el número de sus usuarios registrados.

"La pandemia ha sido buena para nosotros, lo cual es algo extraño de decir", confiesa Kamath en una entrevista a CNBC. "La gente ha tenido mucho más tiempo, estaban en casa y, lamentablemente, en muchos casos, en una posición en la que un ingreso alternativo les podría haber resultado muy útil", explica.

Sin embargo, el continuo repunte del mercado de valores ha despertado la preocupación de los analistas, quienes advierten de que este aumento en la demanda de las plataformas de inversión ha inflado en exceso los precios de las acciones y podría provocar una burbuja.

Kamath, sin embargo, alega que sus ingresos dependen de la inversión sostenible de sus usuarios y asegura que para que su plataforma siga creciendo "es necesario que los clientes ganen dinero durante un período de tiempo prolongado". "Si podemos aconsejar a las personas que sean un poco más sensatas al invertir, incluso si perdemos tal vez entre el 30% y el 40% de lo que estamos ganando hoy, pero eso les permite tomar decisiones más inteligentes, ganar dinero en los próximos 10 ó 20 años, eso será bueno para el sistema y para los brokers", subraya.

Tres consejos de inversión

A la hora de invertir, Kamath, que no esconde su predilección por las grandes capitalizaciones de las cotizadas más lustrosas de índice como el S&P 500, da tres claves para lanzarse a los mercados.

En primer lugar, insiste en "diversificar, diversificar y diversificar". El fundador de Zerodha considera esencial para un inversor, más si es retail, "mantener algún tipo de equilibrio en su cartera". En este sentido, remarca el peso que tienen los bienes inmuebles en la familia media india y les conmina a diversificar y tener otros dos o tres tipos de activos en su cartera.

En segundo lugar, Kamath llama a los pequeños inversores a no excederse escrutando el timing de los mercados y a no depender de deuda para comprar los activos. "Nadie sabe qué pasará mañana... Es casi imposible y no tiene sentido intentar hacer esa predicción, así que le pedimos a la gente que evite apalancarse en la medida de lo posible".

En tercer y último lugar, insta al inversor a establecer de antemano el límite de pérdidas que está dispuesto a asumir: "Cuando algo no funciona, se necesita conservar la capacidad de asumir las pérdidas temprano y poder alejarse de ella".