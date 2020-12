Mutua se refuerza en el País Vasco y el arco mediterráneo con la compra del 40% de Orienta Capital

Ángel Alonso Madrid

El Grupo Mutua ha llegado a un acuerdo con Orienta Capital para comprar un 40% de la firma de asesoramiento presidida por Emilio Soroa, lo que le permite reforzar su presencia dentro de banca privada en el País Vasco y meter la cabeza en el arco mediterráneo. Además, con esa adquisición, que podrá llegar al 80% en 2023, Mutua refuerza su posición en el segmento de gestión de activos y ya pisa muy de cerca los talones a Bankinter en el ranking de las grandes gestoras por volumen patrimonial.

La gestión de activos y el asesoramiento patrimonial son dos de las áreas en las que el Grupo Mutua, presidido por Ignacio Garralda, se ha propuesto ser un jugador de referencia, para lo que no ha escatimado esfuerzos a la hora de realizar compras en los últimos años. La adquisición de Orienta ya es la quinta operación que realiza, tras la adquisición del 50,01% de Alantra Wealth Management, el 54% de EDM, el 20% de Cygnus AM, el 20% de Alantra AM y ahora el 40% de Orienta Capital, gestoras que controla a través de MutuaMad Inversiones.

Orienta Capital aglutina casi 1.800 millones de euros en activos bajo asesoramiento y 461 millones de patrimonio en fondos de inversión. Es una firma que cuenta con 15 años de trayectoria y 57 profesionales, de los que 29 son asesores patrimoniales. Cuenta con oficinas en las tres capitales vascas, además de Pamplona, Valencia, Murcia y Madrid. Es precisamente su presencia en el País Vasco y el área mediterránea lo que permite a Mutua reforzafr y completar su presencia en una de las regiones más atractivas para la gestión de altos patrimonios, un hueco que ya rellenó en Cataluña con la adquisición de la histórica EDM.

Con los tipos de interés bajo mínimos, las aseguradoras afrontan una década complicada para su negocio tradicional, de ahí el interés del grupo presidido por Ignacio Garralda por introducirse en el segmento de la gestión de altos patrimonios y de activos especializados, como es el caso de Cygnus.

El Grupo Mutua ya es la novena firma por volumen patrimonial en la gestión de activos, con 7.445 millones de euros en fondos de inversión, a los que habría que sumar los 461 millones que aportará Orienta Capital, según los datos de noviembre de Inverco. Un puesto que mantendrá a pesar de la futura fusión de Unicaja con Liberbank y que se encuentra ya a menos de 500 millones de igualar a Bankinter en este segmento de negocio.