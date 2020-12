La Fed permitirá a los grandes bancos reanudar los dividendos y las recompras pero con limitaciones

Jose Luis de Haro Nueva York

La Reserva Federal publicó el viernes la segunda ronda de resultados de las pruebas de esfuerzo a la banca estadounidense, que mostraron que los grandes bancos contarían con solidos niveles de capital en dos escenarios hipotéticos. Es por ello que el banco central de Estados Unidos permitirá permitirá a los bancos pagar dividendos y recomprar acciones de forma limitada en el primer trimestre de 2021.

"El sistema bancario ha sido una fuente de fortaleza durante el año y los resultados de las pruebas de estrés de hoy confirman que los grandes bancos podrían seguir prestando a los hogares y las empresas incluso durante un futuro giro bruscamente adverso en la economía", explicó el vicepresidente de supervisión bancaria de la Fed, Randal Quarles.

Las pruebas de estrés de la Fed ayudan a garantizar que los grandes bancos puedan apoyar a la economía durante las crisis económicas. Estas evalúan la resistencia de los grandes bancos estimando sus pérdidas, ingresos y niveles de capital -que proporcionan un colchón contra las pérdidas- en escenarios hipotéticos a lo largo de nueve trimestres futuros.

A principios de este año, el banco central ya llevó a cabo su test anual y un análisis adicional debido a la pandemia. Esos resultados determinaron que los bancos tenían en general niveles de capital fuertes, pero también indicaron que seguía existiendo una considerable incertidumbre económica.

Para hacer frente a ello, la Fed estableció varias restricciones para asegurar que los bancos preservaran capital, incluida la suspensión de la recompra de acciones y la limitación de los dividendos. Con las restricciones impuestas, los grandes bancos han acumulado recientemente capital, a pesar de haber provisionado unos 100.000 millones de dólares en reservas para pérdidas de préstamos, según explica la Fed en un comunicado.

Las pruebas de tensión a la banca incluyen dos escenarios hipotéticos con recesiones mundiales graves. El primero barajó una tasa de desempleo del 12,5% que posteriormente se redujo al 7,5%, mientras que el segundo incluyó una tasa de paro máxima del 11% seguida de una disminución más modesta del 9%.

En ambos escenarios, los grandes bancos tendrían colectivamente más de 600.000 millones de dólares en pérdidas totales, considerablemente más altas que las registradas en la primera prueba de estrés de este año. Sin embargo, sus coeficientes de capital disminuirían del 12,2% al 9,6% en el escenario más severo, quedando muy por encima del mínimo del 4,5%.

A la luz de la actual incertidumbre económica y para preservar la fortaleza del sector bancario, la Fed extendió las actuales restricciones a las retribuciones, con algunas modificaciones.

Para el primer trimestre de 2021, tanto los dividendos como las recompras de acciones se limitarán a una cantidad basada en los beneficios del año. Es decir la suma agregada de estos no podrá superar el beneficio trimestral medio de los últimos cuatro trimestres más recientes. Además, si una entidad no obtiene beneficios, no podrá activar ningún tipo de retribución a sus accionistas.

Según las condiciones de la Fed, los seis bancos más grandes de EEUU podrían recomprar hasta 11.000 millones de dólares en acciones en el primer trimestre del próximo año, suponiendo que los beneficios del cuarto trimestre cumplan con los niveles que los analistas estiman. JPMorgan Chase informó el viernes que reanudará las recompras en el primer trimestre y que su Consejo de Administración ha aprobado hasta 30.000 millones de dólares.