Berenberg recomienda comprar acciones de Grifols... pero de la clase B

Carlos Simón García Madrid

Las acciones de Grifols no han dejado de despertar interés entre los inversores en los últimos meses y este año no es diferente, siendo uno de los valores más alcistas de 2020 en el Ibex 35.

Al estar en máximos históricos, los expertos de Berenberg, y la media del consenso, recomiendan mantener sus acciones en cartera, las cuales cotizan a un PER de más de 28 veces, "lo que es un múltiplo justo para el valor", apuntan desde el banco de inversión alemán.

No obstante, aconsejan comprar Grifols a través de la clase B de la acción, la cual no tiene derecho a voto pero cotiza a un PER de solo 19,2 veces, es decir, lo hace con un descuento de más del 30%.

De hecho, esta visión es compartida por el mercado en general, el cual le concede a este título un potencial del 20% mientras que considera que la del Ibex está incluso sobrevalorada en el parqué.

Ayer anunció un acuerdo con el fondo de inversión de Arabia Saudí para constituir una joint venture en el país asiático. "Este acuerdo nos parece positivo ya que reforzará la estrategia de crecimiento de la compañía dándole acceso a un mercado de 34 millones de personas, aunque esto frenará el proceso de desapalancamiento que estaba llevando a cabo", explican desde Banco Sabadell.

El próximo 27 de febrero presentará sus resultados correspondientes al ejercicio 2019, en el que se espera que anuncie un beneficio neto de 721 millones de euros, un 21% más respecto al año pasado.

