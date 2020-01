Telefónica Brasil se dispara frente a la atonía del grupo

Frente a una acción de Telefónica que no logra levantar cabeza, la filial brasileña de la teleco no deja de correr en el parqué y ha alcanzado su nivel más alto desde 2007 en moneda local. Aunque en euros el comportamiento no es tan espectacular -se sitúa en máximos de algo más de dos años-, lo cierto es que sigue existiendo una divergencia clara con los títulos grupo.

En los últimos 12 meses la filial brasileña se revaloriza más de un 22% en la divisa común, en contraste con la caída del 20% que sufre Telefónica. Así las cosas, el valor del 74% del capital que controla de Vivo supera los 15.000 millones de euros, más del 48% de la capitalización que alcanza la firma.

Esta cifra contrasta con el 17,4% que suponía en el momento en el que adquirió la empresa en 2011. En términos de enterprise value (capitalización más deuda) este porcentaje se reduce por debajo del 23%, más del doble del 10,7% de 2011. Y es que mientras el grupo soporta un endeudamiento elevado la estructura en Brasil hace que la carga de deuda sea reducida.

Un país clave

Dentro de la nueva Telefónica configurada en el plan estratégico presentado en noviembre del pasado año, Brasil fue señalada como una geografía clave para la empresa. A cierre de los 9 primeros meses del año, el mercado sudamericano suponía el 21,3% de los ingresos del grupo y más del 27% de los beneficios brutos (oibda).

A pesar de los complicados momentos que ha vivido el país en los últimos años, tras la adquisición de GVT en 2015 la operadora ha conseguido mantener los gastos bajo control, lo que le ha permitido lograr buenas cifras de crecimiento y expandir sus márgenes. De cara a este año el consenso espera que la economía brasileña crezca el 2,8%, en su mejor ejercicio desde 2016, lo que podría seguir impulsando los títulos.

Evolución de la acción de Telefónica en Brasil

Para los analistas de Alantra, la firma se ha centrado en 3 pilares en el mercado brasileño: la eficiencia en costes, el cambio a un modelo de postpago y un nuevo plan de capex (inversión en bienes de capital). De este modo, consideran que la empresa está "mejorando su posicionamiento en el país", con "una buena tendencia en móviles y un buen posicionamiento en fibra".

Durante años, la gran preocupación del mercado con respecto a Telefónica -más allá de los problemas que atraviesa todo el sector- se ha centrado en su apalancamiento, más elevado que el de sus comparables. Con el nuevo plan estratégico comenzaron las especulaciones sobre cuánto dinero podría levantar deshaciéndose de los negocios no calificados como core por la empresa.

Los analistas calculan que colocando el negocio Latinoamericano -excluyendo Brasil- el apalancamiento de la compañía se situaría en línea con el de la industria, lo que podría dar aire a la cotización. "Pensamos que puede solucionar las preocupaciones que han impactado a la acción durante los últimos años con su estrategia de reducir exposición a la región", señalan en Barclays.

Preocupación por el negocio en España

Si las divisas, la deuda o la debilidad de la economía brasileña fueron motivos de preocupación para el mercado, ahora uno de los temas claves sobre Telefónica es el incremento de la competencia en España y si podrá mantener su cuota de mercado.

"Cuando una buena 'teleco' afronta un mercado malo, este último tiende a ganar. Tenemos un enorme respeto por lo que Telefónica ha conseguido en España (...) Sin embargo, es un mercado en deterioro", apuntan desde Berenberg.