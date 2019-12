Amadeus, el único valor bursátil español entre los 15 europeos preferidos por Jefferies

Carlos Simón García Madrid

Sólo quedan 10 sesiones (contando la de hoy) para que finalice el año y el balance no puede ser más positivo para la bolsa europea y para la española, que aunque se ha quedado rezagada, acumula un registro de doble dígito. Entre los valores que pueden dar el año por muy bueno está Amadeus, el cual se anota casi un 20% en lo que va de año, acercándose a máximos históricos por encima de los 70 euros por acción.

Pese a esta fuerte subida, la firma de inversión Jefferies la ha incluido entre sus 15 compañías preferidas en Europa de cara a 2020, siendo esta la única española en una lista en la que también destacan Barclays, BP, E.ON o Novartis, entre otras.

El consenso de analistas que recoge Bloomberg no le concede potencial alcista alguno a los títulos de Amadeus, sin embargo, Jefferies sí le da un recorrido de casi el 24% hasta los 90 euros en los que fija su valoración.

Además, es de la minoría de los expertos que recomienda comprar las acciones (un 27% del consenso) mientras que el 43% de los analistas prefiere venderlas si se tienen en cartera.

Zona de compra

Desde el punto de vista técnico, "lo visto en los últimos meses refuerza un escenario en el que probablemente veamos una continuidad alcista hasta los máximos del año pasado", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

"No obstante, no nos sorprendería una consolidación en las inmediaciones de los 75 euros, aunque las últimas subidas refuerzan primeros soportes y, sobre todo, los 68,5 euros, que ya es probable que no sean puestos a prueba", añade Almarza.

"En estos niveles se puede buscar una entrada en Amadeus con objetivos en los citados máximos del año pasado y utilizando un stop bajo los 68,5 euros", concluye el experto.

No debe perder los 68,5 euros.