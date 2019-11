Amadeus se escuda en el crecimiento y su liderazgo ante la caída del tráfico aéreo

Amadeus cumplirá en menos de seis meses una década en su segunda etapa como cotizada. La compañía tecnológica, que crea soluciones para todos los actores de la industria del viaje y el turismo, regresó al parqué en abril de 2010. En este periodo, ha alcanzado una etapa de madurez en bolsa: se ha convertido en la sexta mayor firma del Ibex 35 y en una de las seis españolas que forman parte del EuroStoxx 50. Pero no es ni mucho menos una empresa madura, ya que continúa focalizada en crecer. Solo en esta década, multiplicará su beneficio por acción en nueve veces, según las previsiones de los analistas para 2020, que lo sitúan en 2,96 euros.

Su capacidad de crecimiento e inversión -seguirá destinando entre un 12% y un 15% de los ingresos a esto último- es precisamente una de sus principales fortalezas, que sobresale ahora que el entorno para las firmas del sector se ha complicado, y en un mercado como el español en el que es difícil encontrar empresas con estrategias tan claras orientadas al crecimiento. También lo son su posicionamiento como líder, su cómoda situación financiera y los altos márgenes que es capaz de lograr pese a la diversificación que está llevando a cabo en el negocio, que los está presionando.

Sin embargo, el inversor que quiera entrar en Amadeus debe estar dispuesto a pagar una prima por todo ello, asumiendo el escenario de desaceleración del tráfico contra el que debe seguir defendiéndose. Son estos últimos los dos motivos por los que muchos bancos de inversión son cautos a corto plazo; y de ahí que la recomendación del consenso de mercado siga siendo de vender, según el algoritmo que elabora elEconomista con datos de FactSet, prácticamente desde que la acción tocó máximos históricos.

Qué está cotizando

Amadeus se enfrenta a un entorno en el que la desaceleración económica ya se acusa en forma de una caída, aunque moderada, del tráfico de pasajeros. Es mucho el ruido que ha rodeado al sector en general tras la quiebra de Thomas Cook, la bancarrota de alguna aerolínea y los profit warnings (rebaja de sus estimaciones) de otras cuantas como Ryanair o IAG. La acción llegó a caer un 16% desde los máximos de este año, aunque desde ese suelo ha recuperado ya otro 16%. Desde Bank of America creen que el título ha sido castigado "por la macro, India [por la quiebra de una aerolínea y el frenazo de este mercado] y la falta de progreso en la IT de hoteles". En este último caso, los analistas de la entidad consideran que "los esfuerzos de Amadeus para entrar en el espacio de IT de hoteles han tenido altibajos, pero seguimos optimistas sobre sus perspectivas".

El banco americano destaca en un informe que Amadeus "cotiza con una gran prima respecto a su competidor Sabre". Y es que el mercado está pagando 24 veces el beneficio neto esperado para el próximo año en la española, frente a las 17,9 veces de su rival estadounidense, según los datos del consenso. Esto es un sobreprecio del 34%. También lo hace por encima de su media histórica de PER, que se sitúa en las 19 veces. En cambio, desde el banco señalan que sus múltiplos son inferiores a los que cotizan de media algunas tecnológicas comparables como Sage, Aveva, Dassault, SAP y Temenos, afirmando que "la acción puede cerrar este descuento con sus pares europeos durante 2020, respaldado por la aceleración del crecimiento".

El grupo reiteró en su última presentación de resultados que este año espera que el ebitda (beneficio bruto) crezca a un doble dígito o al menos a un dígito alto, algo que los analistas dan por hecho al esperar un aumento cercano al 12%, según FactSet. Para 2020 se prevé que pueda mantener el crecimiento en el entorno del 9% y que en 2021 se quede en algo menos del 7%.

"Estos mensajes [de reiterar sus objetivos de crecer a doble dígito este año] suponen mantener las sólidas perspectivas de crecimiento que ha presentado la compañía en el pasado y que ha justificado los múltiplos tradicionalmente elevados a los que cotiza", señalan en Bankinter. El departamento de análisis del banco aconseja comprar, con un precio objetivo de 79,2 euros frente al entorno de 72 euros actuales, y esta misma semana argumentaban en un informe que esta "recomendación positiva se basa en la solidez del negocio de Distribución, donde Amadeus es líder con una cuota de mercado del 43,5%, y el crecimiento de Soluciones IT gracias a la integración de TravelClick".

En Sabadell comparten que "sus últimos resultados destacan por la sólida posición competitiva que demuestra la compañía, volviendo a ganar cuota de mercado en un entorno complicado, que creemos continuará en los próximos meses", pero es justo ese escenario complejo "el principal riesgo que seguimos viendo en el valor a corto plazo, lo que unido al escaso potencial nos lleva a mantener nuestra recomendación de vender".

Mantendrá márgenes elevados

Uno de los impulsos que recibirán los resultados este año viene sin duda por la compra de TravelClick, adquirida en 2018 por más de 1.300 millones de euros, en la que los expertos ven el acelerador del crecimiento en la pata de hoteles. El pero de esta integración de la compañía americana es que tiene márgenes menores, lo que debería ocasionar cierto impacto en la división de Soluciones IT de Amadeus. No obstante, las casas de análisis esperan que, en conjunto, conserve un margen bruto del 40,2% este año, frente al 41% de 2018. Y estiman que los mantendrá por encima del 40% también en los próximos dos ejercicios.

En cualquier caso, Luis Maroto, consejero delegado de Amadeus, afirmaba en una entrevista muy reciente a elEconomista que, aunque los márgenes son muy importantes y la intención es seguir manteniéndolos, "no es una obsesión". Así, "si tenemos una oportunidad donde en lugar del 40% tenemos uno del 30%, no renunciaremos a ellos", aseguraba Maroto, indicando que el inversor institucional no tendría por qué penalizar a la firma si se le explica, como ha ocurrido con TravelClick.

Después de esa última gran adquisición, la compañía ha seguido atando este año su oferta para aeropuertos, con la compra de la australiana ICM Airport Technics, presente fundamentalmente en Asia, Pacífico y Europa. Maroto admitía que ahora, eso sí, se están encontrando con precios y múltiplos altos a la hora de buscar empresas para comprar.

Más retribución al accionista

La capacidad financiera no sería un problema. Es cierto que la deuda de Amadeus se elevó por la compra de TravelClick, pero en ningún caso se desvió de ratios más que asumibles. Y los bancos de inversión prevén que, salvo otra operación de calado, la compañía se desapalanque a pasos agigantados.

Se espera que Amadeus cierre este año con una deuda de 2.866 millones de euros, lo que representaría 1,28 veces su ebitda previsto para el conjunto del ejercicio. De cumplirse, esta cifra volvería a encuadrarse dentro del objetivo que tiene marcado el grupo de mantener la ratio en un rango entre 1 y 1,5 veces.

Para el próximo año las estimaciones ya apuntan incluso a un endeudamiento en el entorno de 1 vez, que se diluiría incluso hasta las 0,77 veces para 2021. Siempre que no deba financiar una compra importante... "En la medida en la que la ratio vuelva a referencias más cercanas a la parte baja del rango objetivo de la compañía (1 vez deuda neta/ebitda), podrían darse nuevos anuncios de recompra de acciones", opinan desde Sabadell.

Es una postura por la que se ha inclinado la empresa en más ocasiones. Y que Maroto no descarta: "Si el año que viene seguimos desapalancando la compañía y no vemos oportunidades de crecimiento aparte de la inversión orgánica que nos lleven a replantearnos ese nivel, si no es el año que viene será el siguiente pero tendremos que plantearnos qué alternativa hay para el dinero que generamos. Habrá que valorar si en ese momento el mejor aprovechamiento es hacer un buyback [recompra de acciones] o no". Ahora reparte a sus accionistas entre un 40% y 50% de su beneficio neto con pagos en metálico, lo que supone una rentabilidad por dividendo del 2% con las entregas previstas para el próximo año.