Manulife cruza el Pacífico para ganar más que nunca

Es una de las compañías aseguradoras con un pie más asentado en Asia y cotiza en línea a cómo el mercado valora sus activos. Aun con la rebaja de tipos en EEUU, se prevé que acabe 2019 con la mejor cifra de beneficio de su dilatada historia. | Todo sobre el fondo asesorado por elEconomista, Tressis Cartera Eco30.

Cuando los Gooderham quisieron vender en los años cincuenta la participación del 45% que poseían en Manufacturers Life, como se conocía entonces a Manulife, saltaron todas las alarmas. ¡El dinero de los ahorradores podría pasar a manos estadounidenses!

Por ello, para contener una opa hostil desde el sur, el Gobierno canadiense cambió la Ley para que las compañías aseguradoras pudiesen pasar de ser propiedad de los accionistas a quedar bajo el control de sus asegurados.



Así fue cómo la que hoy es la mayor casa de seguros de Canadá se convirtió en una mutua, hasta que en 1999 la necesidad de capital les hizo volver al modelo original de accionariado y la compañía empezó a cotizar en la Bolsa de Toronto.

"El conflicto político que se vive en Hong Kong también podría afectar a Manulife"





Ya en tiempos de George Gooderham, el segundo presidente de Manulife, la compañía abrió agencias en China y Japón, y el siglo XX no había siquiera arrancado. Una decisión que marcaría el futuro, pues un 53% de los ingresos procede hoy de la región de Asia-Pacífico, donde la empresa quiere aprovechar el aumento de la riqueza y la expansión de la clase media.



"Japón puede ser complicado para el crecimiento en 2020 entre las firmas de seguros de vida, incluyendo Aflac, Prudential y Manulife, a causa de unos tipos extremadamente bajos, la competencia agresiva y los recientes cambios impositivos", explican Jeffrey Flynn y Derek Han, de Bloomberg Intelligence. El conflicto político que se vive en Hong Kong también podría afectar en especial a Manulife, advierten.



Los activos totales que gestiona la empresa tenían un valor de 1,16 billones de dólares canadienses (unos 800.000 millones de euros) hasta principios de noviembre, y se prevé que su beneficio neto alcance los 4.000 millones de euros este año por primera vez en su historia, según el consenso de mercado que recoge FactSet. Para el periodo que va de 2018 a 2021, se estima que el beneficio crezca un 42%.

"Las firmas de seguros de vida han rendido modestamente por debajo de lo esperado en 2019"



Para seguir expandiéndose en Asia, Manulife tiene la oportunidad de hacerse con las operaciones de la aseguradora británica Aviva en Hong Kong, Indonesia y Vietnam, aunque no haya confirmado su interés por participar en la puja.

"Adquirirlas ampliaría la capacidad de distribución de Manulife y fortalecería sus vínculos con un líder digital", apuntaba el analista Paul Holden, de CIBC World Markets, en unas declaraciones recientes al diario The Globe and Mail.



De Canadá y Estados Unidos -donde opera con la marca John Hancock- procede un 45% de las ventas y "a pesar de la caída drástica de los tipos de interés, las firmas de seguros de vida han rendido modestamente por debajo de lo esperado en 2019 y la confianza podría mejorar en 2020 si persiste la tendencia al alza de los rendimientos a 10 años y de la renta variable", explican desde Bloomberg.



Son once las aseguradoras que reciben un consejo de comprar y Manulife es de los más claros, además de que cotiza con un descuento del 45% frente al sector por valor en libros, entre las firmas con un tamaño superior a 20.000 millones, como Axa y Allianz.