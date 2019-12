Las acciones de Atresmedia se desploman tras la salida de Imagina Media de su accionariado

A última hora de la tarde de ayer, Atresmedia anunció, a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el inicio del proceso de venta de un bloque accionarial del 3,1% del capital propiedad de Imagina Media Audiovisual, el tercer accionista de la compañía que hasta ahora posee un 4,23% del accionariado.

La reacción no se ha hecho esperar en bolsa y las acciones de la cadena de televisión se han llegado a desplomar cerca de un 7%, acercándose su precio al precio de venta del bloque, fijado en los 3,6 euros y que suponía un descuento de más del 8% con respecto al precio de cierre de este lunes.

Los títulos de la firma dirigida por Silvio González ya se dejan más de un 10% en lo que va de año pese a que rebotan cerca de un 18% desde los mínimos anuales.

El consenso de analistas que recoge Bloomberg le concede un potencial de algo más de un 20% desde sus niveles actuales al situar su precio objetivo en los 4,5 euros. Dentro de este mismo consenso, el 45% recomienda comprar sus títulos mientras que el 18% prefiere deshacer posiciones.

Por otro lado, el próximo 18 de diciembre tiene que pagar su primer dividendo a cargo de las cuentas de 2019, que será de 0,2 euros y ofrece una rentabilidad del 5,4%. Para tener derecho a cobrarlo es necesario tener las acciones de Atresmedia en cartera al cierre del próximo viernes día 13.

Zona de compra agresiva en los 3,3 euros

Desde el punto de vista técnico, "es un título que está tratando de formar suelo pero por el momento no confiaría en esa posibilidad", apunta Carlos Almarza, analista de Ecotrader. "Para ello aún tiene que aproximarse a resistencias que encuentra en los 4,7 euros", añade el experto.

"No descartamos que pueda dirigirse a ese nivel en próximas semanas pero mientras no supere ese entorno no se alejará el riesgo de seguir la profundización a la baja en los próximos meses", explica Almarza.

Según el mismo, "encuentra soportes a corto plazo en la zona de los 3,6 euros y, sobre todo, lo que no puede perder son los 3,3 euros y una aproximación a esta zona puede ser aprovechada para comprar de forma agresiva con stop en los mínimos de agosto y objetivos en los 4,7 euros".

Los objetivos se encuentran en la zona de los 4,7 euros

