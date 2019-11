Fondos para estar en modo pausa y preservar el dinero en liquidez

Solo falta un mes para que termine 2019 y los inversores han vivido una de las mayores paradojas de los últimos años en los mercados. Con las pérdidas de rentabilidad sufridas en 2018 en todas las clases de activos, fueron muchos los inversores que optaron por buscar refugio en los fondos de renta fija, tratando de recuperar el aliento. El giro que realizó la Reserva Federal norteamericana en su estrategia con los tipos de interés, con tres recortes del precio del dinero en lo que va de año, y la nueva inyección de liquidez que anunció el Banco Central Europeo provocaron un vuelco en el rendimiento de los fondos de renta fija, que se beneficiaron de la revalorización por precio de los bonos de deuda soberana y, en cascada, de la apreciación de los títulos de crédito. Además, los mercados bursátiles han ido subiendo a lo largo del año –aunque con sobresaltos en mayo y agosto e incluso octubre–, que han permitido a los índices norteamericanos alcanzar nuevos máximos históricos.

Con este panorama, con la glaciación de la renta fija que puede llegar en cualquier momento, y con una bolsa que puede no ser interesante todavía para entrar, a la espera de una corrección que invite a ello, elEconomista ha preguntado a las principales gestoras con presencia en España qué fondos serían adecuados para un inversor que quiera estar en modo pausa pero obteniendo alguna remuneración de su dinero mientras se vislumbra un horizonte más nítido. Los responsables de las firmas recuerdan que es mejor no intentar predecir los movimientos del mercado, pero sus propuestas se centran en fondos de renta fija a corto plazo, de retorno absoluto y mixtos defensivos.

En cualquier caso, el inversor debe ser consciente de que "la liquidez tendrá un coste, pequeño, pero un coste, y si queremos evitar estas pequeñas pérdidas debemos estar preparados a asumir algo más de riesgo", recuerda Mariano Arenillas, responsable de DWS para España y Portugal.

Fondos de renta fija

Entre los fondos de renta fija a muy corto plazo que más utilizan los inversores figuran los que se centran en bonos flotantes, que se diferencian de los normales en que el período de pago de cada cupón es variable, normalmente referenciado al euribor a tres meses más un diferencial, que suele ser del 0,5%, en el caso de los fondos centrados en emisiones europeas, por lo que en momentos de fluctuación pueden ser interesantes como estrategias tácticas. Fondos monetarios y de crédito corporativo a muy corto plazo son otras estrategias que los inversores pueden analizar.

DWS Floating Rate Notes LC

Este fondo de la gestora alemana DWS, del grupo Deutsche Bank, es uno de los más conocidos por los inversores españoles e incluso indirectamente se benefician de él, ya que es uno de los subyacentes de varios fondos de gestión discrecional y mixtos. Frente al 0,27% de rentabilidad media de la categoría de fondos de ultra corto plazo de Morningstar este año, este producto proporciona un 0,84% e incluso a medio plazo logra reducir las pérdidas más que sus competidores.

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

La clase con cobertura en euros de este fondo de Allianz Global Investors, que cuenta con menos de dos años de vida, ofrece una rentabilidad del 1,78% en el año, un porcentaje que puede conseguir al poder invertir en activos de renta fija de corta duración de todo el mundo. De hecho, entre sus principales posiciones se encuentra deuda de entidades financieras de Estados Unidos. Pero también cuenta con algo más de riesgo que sus comparables, aunque controlado.

Sabadell Rendimiento

Este veterano fondo de Sabadell AM tan solo ofrece un 0,18% de rentabilidad en el año en su clase cartera, muy por debajo de otros productos españoles similares, como los de Renta 4 o Mutuactivos, por su estrategia más conservadora, como demostró el año pasado, cuando redujo las caídas al 0,06%, lo que le valió el premio al mejor fondo de renta fija de Inversión a fondo de elEconomista. El inversor no puede esperar una remuneración demasiado elevada –a largo plazo consigue un 1,35% anualizado a 10 años–, pero sabe que no experimentará fuertes caídas.

Groupama Tresorerie

Groupama AM, como gestora pertenecientes a un grupo asegurador, cuenta con mucha experiencia en fondos de renta fija y monetarios, como el Tresorerie, donde cobra especial relevancia el control de riesgos, un factor muy importante cuando se quiere utilizar un fondo como liquidez. En el año experimenta una ligera caída del 0,02, por debajo de la media de su categoría, y situándose en el primer cuartil por rendimiento. A largo plazo, mantiene este perfil de protección, con un rendimiento negativo pero inferior a sus competidores.

Ostrum Euro Short Term Credit

Este fondo invierte únicamente en deuda corporativa, con empresas alemanas y francesas acaparando las principales posiciones. Selección de problemas, dirección de crédito y asignación fuera del índice de referencia son los factores que los gestores tienen en cuenta. Sus datos de rentabilidad no se encuentran entre los del primer cuartil de su categoría y están por debajo de la media, pero el inversor se asegura una revalorización aceptable.

Bankinter Renta Fija Corto Plazo

Desde el banco explican a aquellos clientes que quieran estar en liquidez expresamente que cuentan con el fondo monetario Bankinter Capital. Pero si quieren obtener un poco más de rentabilidad tienen el Renta Fija CP, que logra un 0,32% en el año, un fondo diversificado que puede invertir en todo el mundo y tener exposición a bonos corporativos. Los bonos soberanos de España e Italia y deuda financiera de bancos italianos y norteamericanos ocupan las primeras posiciones del fondo.

Fondos recomendados para estar en modo pausa en los mercados.

Fondos de retorno absoluto

Para esos inversores que no les importe asumir más riesgo, los expertos consideran que es buen momento para pensar en estrategias de retorno absoluto que tengan definida una volatilidad máxima, y que estén descorrelacionadas del mercado.

Candriam Risk Arbitrage

Este fondo está considerado de baja volatilidad. Y su objetivo es ofrecer una rentabilidad superior al Eonia más 150 puntos básicos a 18 meses, con una volatilidad inferior al 5%. Para conseguirlo invierte en fusiones y adquisiciones anunciadas de países desarrollados. "Es un fondo que descorrelaciona la cartera al suprimir el riesgo de mercado y centrarse únicamente en el riesgo transaccional de que la operación se lleve a efecto", detallan desde la gestora. Cuenta con un histórico de 14 años y siempre ha sido gestionado por el mismo equipo desde su nacimiento. Aun así, tanto a uno y tres años su rendimiento es inferior al que logra el resto de fondos de su categoría.

Ibercaja Crecimiento Dinámico

Como los dos anteriores, su volatilidad es baja (del 1%, aunque el máximo anual está en torno al 5,5%). Se trata de un fondo que invierte en distintos activos financieros, sin que esté predefinido de antemano, y utiliza técnicas de gestión alternativas. Gestiona el riesgo a través del método VAR (el nivel máximo es del 9%), y su propósito es lograr un retorno superior al euríbor a un mes más un 1% adicional. Entre sus principales posiciones se encuentran, por ejemplo, deuda pública de Noruega o española.

Bankinter Multiestrategia

Se trata de un fondo multiactivo con posicionamiento global, que carece de índice de referencia y tampoco de influencia macro o microeconómica. "Mantiene un proceso de inversión muy disciplinado y el objetivo es que la cartera no tenga una volatilidad superior al 1,6%", aseguran en Bankinter Gestión de Activos. En su cartera figuran desde ETFs, deuda pública de Alemania, Italia o España, y algunos futuros, según la última cartera disponible en Morningstar, a cierre de septiembre. Sin embargo, este año va más rezagado respecto a su categoría:obtiene un 1,96% frente al 2,81% de sus comparables.

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

El objetivo de este fondo es generar rentabilidad con menor volatilidad que el mercado, y para ello utiliza múltiples estrategias alternativas. Entre ellas se encuentra la de tomar posiciones cortas y largas en renta variable, de event driven, que tratan de beneficiarse de hechos extraordinarios que ocurren en el mercado, centrándose, por ejemplo, en compañías en proceso de reestructuración, opadas o en proceso de fusión; de global macro, o de valor relativo.

Fondos mixtos

El buen comportamiento de la bolsa y de la renta fija este año ha permitido que todos los tipos de fondos mixtos (desde los que tienen un perfil más conservador hasta los que son más agresivos) ganen dinero a lo largo de este año, de media. Esta es otra de las opciones que recomiendan los expertos para el contexto de mercado actual, por la diversificación de sus carteras y la posibilidad de sus gestores de diversificar.

Pictet Multi Asset Global Opportunities

Eso es lo que permite este producto, ya que la volatilidad máxima será del 5%. Permite replicar el perfil riesgo/rentabilidad de la renta fija tradicional, y se fija un objetivo de rentabilidad Eonia más un 3%. "Es posible pensar en esta estrategia como un conjunto de primas de riesgo (renta fija, renta variable, alternativos), gestionados de forma dinámica para proteger el capital", explica Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM en Iberia y Latam. En un buen año de mercado, este fondo gana un 5,45% desde enero, según Morningstar, frente al 0,96% que pierde su categoría (la de mixtos defensivos).

Santander Sostenible

Una alternativa más innovadora es la que presenta Santander AM, ya que comercializa un mixto cauto que sigue criterios ASG(ambientales, sociales, y de gobierno corporativo) para construir la cartera desde enero del año pasado. Se trata de Santander Sostenible 1 (con hasta el 25% en bolsa, aunque para los más arriesgados también tiene Santander Sostenible 2, con hasta el 55% en bolsa). El 24% de la cartera de Santander Sostenible 1 son bonos sostenibles. Y este año se revaloriza un 5,56%, frente a las pérdidas del 0,36% que sufre su categoría.