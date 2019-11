Sin signos de debilidad: los soportes de las bolsas de Europa aguantan aún a un 2% de distancia

Ni el mayor pesimismo en el plano comercial, ni las crecientes tensiones en Hong Kong, ni la incertidumbre que predomina en el panorama político español fueron suficientes en la sesión de ayer para acercar a los principales selectivos bursátiles de Europa a sus respectivos niveles de soporte.

De hecho, la jornada de ayer dejó intacta la situación técnica que atraviesan los índices de renta variable en el Viejo Continente. En el EuroStoxx, los 3.710 puntos (los máximos que alcanzó el selectivo europeo en 2017) se mantienen como el techo al que aspira a llegar el indicador continental, mientras que su soporte más inmediato se encuentra aún alejado de los niveles de cotización actuales: a cerca de un 2,5%.

Así lo asegura Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader. "Estamos ante una simple consolidación y la única duda que tenemos es si acabará llevando al EuroStoxx 50 a la zona de los 3.600 puntos, cuyo alcance lo veríamos como una inmejorable oportunidad para comprar renta variable europea, ya que todo apunta a que en cuanto concluya esta consolidación la principal referencia europea buscará los altos de 2015 en los 3.836 puntos", afirma el analista.

Por su parte en España, la resaca electoral no ha provocado ningún cambio analítico destacable desde el punto de vista técnico en el Ibex, y no lo habrá mientras no logre batir la resistencia que encuentra en los 9.500 puntos o mientras pierda la zona de soporte de los 9.200-9.245 puntos, que se encuentran a más de un 1,5% de los niveles de cierre de ayer y cuya cesión sería de todo menos algo positivo para la renta variable española.

Consolidación sobre resistencias superadas en Wall Street

En este sentido, el buen tono en Wall Street, el principal director del mercado, ayuda a que la situación técnica se mantenga sin cambios. Y es que, el mercado norteamericano tras conseguir sus principales referencias superar resistencias que venían frenando los ascensos desde comienzos de 2018, ha entrado en subida libre absoluta, la situación técnica más alcista que hay.

Además, el merado estará pendiente hoy de los rumores que hay de que el presidente de EEUU, Donald Trump, espera retrasar la decisión sobre la imposición de tarifas arancelarias sobre automóviles europeos durante otros seis meses, algo que podría redundar en un nuevo tramo alcista en el mercado

Conoce tu perfil inversor: