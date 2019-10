Citi cree que Iberdrola ya ha descontado todo lo bueno y le retira el consejo de compra

Carlos Simón García Madrid

Iberdrola ha sido claramente uno de los ganadores indiscutibles de este año en bolsa. Su naturaleza anticíclica y liderazgo en la transición hacia las renovables la ha llevado a marcar máximos no vistos desde 2008.

No obstante, después de haberse revalorizado más de un 30% en lo que va de año, ya hay algunos bancos de inversión que dan por finalizado su recorrido en el parqué, al menos, en el corto plazo.

Uno de ellos es Citi, que le ha retirado el consejo de compra a la utility española "después del fuerte repunte de su acción". "La valoración actual ya está descontando un mercado benigno para la rotación de activos y una previsión a largo plazo de precios energéticos estables", añade la entidad neoyorquina.

"La sensibilidad a los precios de la energía han sido compensados por los bajos tipos de interés y los cambios en el desarrollo del mercado de las renovables, explican desde Citi.

Asimismo, cree que el mayor riesgo está en la matriz y que ahora hay más valor en las filiales brasileña y estadounidense, que ofrecen mayores crecimientos.

Actualmente, el 40% de los analistas que la siguen recomiendan comprar sus títulos mientras que la gran mayoría, el 54%, prefiere mantenerlos en cartera y solo el 6% venderlos.

Sigue mostrando fortaleza

Desde el punto de vista técnico, "está poniendo a prueba la zona de soporte que ofrece la directriz que viene guiando los ascensos desde la zona de los 6,50 euros que pasa por los 9,2 euros", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

Para abrir una puerta a la corrección, debería perder la zona de los 9,95 euros y mientras eso no suceda no nos sorprendería que buscase los 10,50 euros en los próximos meses", añade el experto. "Si se perdieran estos soportes, todavía sería un valor a tener en cartera mientras no ceda los 8,40 euros", concluye.

