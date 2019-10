Ferrovial dispuesta a volver a máximos históricos pese a las reticencias de Alantra

2019 está siendo un año para enmarcar para Ferrovial en bolsa. Los títulos de la compañía de infraestructuras se revalorizan más de un 45% en lo que ha transcurrido de ejercicio y se posicionan en el podio de firmas más alcistas del selectivo español en los 10 primeros meses del año.

No en vano, la empresa liderada por Rafael del Pino es una de las compañías que están demostrando en bolsa que por la naturaleza de su negocio necesitan endeudarse para crecer y están aprovechando el escenario actual de bajos tipos de interés para financiarse a precios más bajos.

Con una ratio deuda/ebitda que se sitúa en las 15 veces -la mayor descontando a bancos, aseguradoras y socimis- Ferrovial es una de las más beneficiadas por el nuevo entorno de tipos al otro lado del Atlántico después de que la Fed haya bajado el precio del dinero en dos ocasiones este año.

EEUU representó el 30% de sus ingresos en 2018, mercado donde prevé construir y operar la ampliación de la autopista North Tarrant Express en Texas, el cuarto proyecto de Managed Lanes -peajes para zonas con problemas de congestión de tráfico- que su filial Cintra gestiona en Dallas, una de las regiones más dinámicas y de mayor crecimiento del país.

Este buen hacer en el mercado de renta variable se está ratificando en la sesión de hoy al repuntar más de un 1% tras conocerse su puja por una de las nuevas licencias que permitirá convertirse en operador de líneas ferroviarias de alta velocidad.

Los títulos de Ferrovial miran de frente así a sus máximos históricos, los 26,65 euros, de los que apenas le separan un 2% de los niveles actuales de cotización. Una cota que alcanzará sin problemas según el consenso de mercado que la sigue, que aún le da un ligero recorrido a sus acciones hasta los 27,2 euros según el consenso de mercado recogido desde Bloomberg.

Y eso a pesar de que algunas casas de analistas como Alantra consideren que sus títulos ya han corrido demasiado en lo que ha transcurrido de año. Y es que, desde esta firma de inversión se han valorado las acciones de Ferrovial por debajo de su actual precio de cotización.

En busca de la subida libre

"Ferrovial es un título muy fuerte que no pondrá en jaque su tendencia mientras no pierda los 23,35 euros", asegura Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader. "Entendemos que aunque a corto plazo corrija, lo más probable es que posteriormente las alzas vuelvan a imponerse", asegura el experto, quien fija su precio objetivo si consigue revolverse al alza en los 27,95 euros y quien no descarta la entrada en "subida libre" del valor.

