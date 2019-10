Las "constructivas" negociaciones entre la UE y Reino Unido elevan a la libra a niveles de tres meses

La libra esterlina cotiza un día más en positivo al son del Brexit, es decir, del proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE). Se refuerza el mensaje de "paciencia" respecto a las negociaciones para alcanzar un acuerdo en plena cuenta atrás para el 'divorcio', tal y como ha trasladado este viernes el negociador europeo para este asunto, Michel Barnier, tras reunirse en Bruselas con el ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay. Por ello, la divisa británica se refuerza en su cruce con el dólar y supera los 1,26 'billetes verdes', por lo que toca niveles que no veía desde principios de julio.

Las conversaciones de hoy entre ambos políticos han sido "constructivas", según ha declarado la portavoz comunitaria Mina Andreeva esta mañana a los periodistas en la capital belga. "Pueden suponer que intercambiaron ideas, discutieron muchos ángulos diferentes", ha dicho.

"Si hay una voluntad, por supuesto, hay una manera"

"Si hay una voluntad, por supuesto, hay una manera, de lo contrario la gente no estaría trabajando en esto", ha añadido Andreeva según recoge Bloomberg.

Un mensaje que va en la misma línea optimista que la mostrada ayer por el primer ministro británico, Boris Johnson, y su homólogo irlandés, Leo Varadkar, quienes aseguraron que hay "un camino a un posible acuerdo" entre Londres y Bruselas.

Veinte días

En principio, la 'fecha tope' para que se materialice la 'ruptura' es el próximo día 31. O lo que es lo mismo, en veinte días.

Ello supone que si la UE y Reino Unido alcanzan un acuerdo, el Consejo Europeo (los Veintisiete países que pasarán a conformar la UE tras la salida) deberán aprobarlo en su reunión del próximo jueves y viernes, días 17 y 18 de octubre. Así, Johnson tiene ocho días para lograr el respaldo del parlamento europeo a este potencial pacto.

Por tanto, el tiempo corre y por ahora sigue sin conocerse cómo y cuándo será el Brexit. Pero la calma gana peso en las últimas horas y días entre los inversores.

Sobre los 1,26 dólares

La libra supera hoy el nivel de los 1,26 dólares, unos precios que no veía desde hace tres meses. La moneda británica se revaloriza en torno a un 3% en los dos últimos días ante los mensajes optimistas.

Michel Barnier ha pedido hoy paciencia ante las negociaciones por el 'divorcio'. "El Brexit es como escalar una montaña. Necesitamos control, determinación y paciencia", ha añadido el negociador de la Unión Europea.

Evolución del mensaje

Sin embargo, esta calma no tiene nada que ver con las declaraciones que desde los distintos 'bandos' se hacían a comienzos de semana.

El propio Boris Johnson trasladó el martes a la canciller de Alemania, Angela Merkel, que un acuerdo de Reino Unido con la UE antes del 31 es "esencialmente imposible".

"Lo que está en juego no es ganar un juego estúpido de echar las culpas. Está en juego el futuro de Europa y el Reino Unido, así como la seguridad e intereses de nuestra gente", respondió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, a través de Twitter el mismo día.

"No quieres un acuerdo, no quieres una extensión, no quieres revocar el Brexit. ¿Quo vadis? (¿Hacia dónde vas)", espetó Tusk en la misma red social.

Pero el mensaje tanto desde Bruselas como desde Londres ha dado un giro de 180 grados en los últimos días y la libra, por ahora, se ve beneficiada.