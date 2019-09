Wall Street cotiza indeciso tras el dato de PIB de Estados Unidos

Nueva jornada de indecisión en la bolsa norteamericana. Wall Street cotiza la sesión con signo mixto y moderados movimientos en sus tres principales índices. Aún así, aún no puede descartarse el ataque a sus resistencias. Antes del toque de campana de este jueves se ha confirmado la desaceleración de la economía estadounidense en el segundo trimestre del año.

El producto interior bruto (PIB) de la mayor economía del mundo se elevó un 2% entre los pasados meses de abril a junio, según la última revisión del dato publicada hoy. El dato está en línea con el esperado con los analistas.

Ante la referencia, los inversores no se muestran decididos a apostar con claridad por la renta variable norteamericana. No obstante, aún no se puede descartar que se produzca un ataque a resistencias en Wall Street.

Aranceles a la UE

Además de la agenda económica, Estados Unidos protagoniza el plano internacional. Ayer firmó un acuerdo comercial con Japón, aunque limitado: entre otras cosas, deja por ahora al sector automovilístico fuera del pacto.

Asimismo, según ha informado Bloomberg a primera hora de esta mañana, la Organización Mundial de Comercio (OMC) autorizará al gobierno estadounidense a imponer aranceles a las importaciones procedentes de la UE por 8.000 millones de dólares. Estas barreras tienen como causa la compensación por las ayudas económicas del bloque comunitario a la aeronáutica Airbus. Hasta ahora, EEUU había preparado varias listas de posibles productos que podrían sufrir gravámenes (una vez la OMC le diera permiso) por hasta 25.000 millones de dólares, es decir, muy por encima del tope que se le permitirá, según la agencia de noticias.

¿Trump intenta despistar?

Y de las relaciones comerciales con la UE a las tensiones con China que, según el presidente de EEUU, Donald Trump, podrían acabar "más pronto" de lo que se piensa. Unas declaraciones que han servido para animar a las plazas asiáticas esta madrugada pero que podrían ser simplemente una "maniobra de distracción", como apuntan los analistas de Renta 4 en su informe diario.

Cabe recordar que en EEUU se acaba de iniciar un proceso de impeachment, o juicio político, contra el presidente por la presión que ejerció sobre Ucrania para perjudicar a un rival político, el demócrata Joe Biden. Un foco de incertidumbre en los mercados que previsiblemente será el nuevo telón de fondo, junto a la guerra comercial.

Renta fija

Con todo, los inversores se decantan un día más por la renta fija al otro lado del Atlántico. El papel estadounidense a diez años (Treasury) cae por debajo del 1,7% y el del bono a dos años pierde el 1,65%.