La rentabilidad de los fondos independientes dobla la de los 'tradicionales' en los últimos 15 años

Los gestores independientes, aquellos que no están vinculados a grandes bancos o grandes firmas internacionales, reconocen que España sigue sin estar preparada para aceptar los nuevos modelos de gestión que se salen de la línea. "Las instituciones no están muy abiertas para apostar por nosotros", afirma Juan Cruz, socio fundador y CIO de Cygnus Asset Management. Y no lo están a pesar de que los datos demuestran que los pequeños fondos de gestión independiente son más fructíferos para el partícipe.

Según datos elaborados por Morningstar, los productos conservadores gestionados por este tipo de firmas duplican en los últimos 15 años la rentabilidad que obtienen los fondos de las grandes gestoras. Así lo sacó a colación Antonio Cánovas del Castillo, socio fundador y CIO de Altair Finance Asset Management, durante la celebración este miércoles en Madrid del primer Foro Independent´s Day. En conjunto, los fondos conservadores gestionados por independientes obtienen un retorno del 85% desde 2004 –un 4,02% anualizado- frente al 36% -1,98%- de los dependientes.

La misma situación se produce en los productos más agresivos. La media de fondos mixtos flexibles a nivel mundial, en base a datos de Morningstar, logra una rentabilidad del 128% en 15 años –un 5,4% anualizado- frente al 60,91% de los productos de gestoras dependientes –un 3,08%-. "La dislocación histórica entre activos que están muy caros y otros muy baratos genera oportunidades", reconoce Iván Martín, socio fundador y CIO de Magallanes Value Investors.

No es país para bonos

"El problema real lo tiene el inversor conservador", reconoce Cánovas del Castillo, al tiempo que insiste en que éste es precisamente el perfil de una inmensa mayoría de los inversores españoles. "Un 80% de las carteras de inversión en nuestro país está en fondos conservadores, frente al 20% que representan los mixtos y de renta variable. De promedio, podría decirse que la cartera de un inversor medio español es la de una persona de 80 años", en relación a la teoría no escrita según la cual cuanto más mayor es una persona debe destinar un mayor porcentaje de su portfolio a inversores más conservadoras.

El desplome de las rentabilidades de la renta fija desde hace años, motivada principalmente por la rebaja de los tipos de interés tanto en EEUU como en Europa este año, puede provocar, asegura el experto, que "en un momento dado un fondo de renta fija no pueda venderse (si el inversor quiere salir), sencillamente, porque no encuentre cruce o precio y eso es algo para lo que no se está preparado".

Barreras de entrada

Las gestoras independientes reunidas hoy en Madrid –Magallanes, Fidentiis, Cygnus, Altair y Belgravia- han coincidido en señalar las importantes "barreras de entrada" que existen en España para su negocio, entre otros, los costes regulatorios. Además de la bancarización, los expertos señalan a la CNMV como una de las instituciones que no está facilitando su expansión en nuestro país, aunque reconocen que las últimas intervenciones públicas de su presidente, Sebastián Albella, van en la buena dirección.