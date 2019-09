Las acciones de Talgo 'encarrilarán' alzas del 40% en bolsa según Kepler

El optimismo de los analistas con Talgo vuelve a escena. Esta vez de la mano de Kepler Cheuvreux. El consejo de compra que hoy ha emitido la firma de análisis para las acciones de Talgo viene acompañado de una valoración de sus títulos a doce meses un 40% por encima del precio al que están cotizando en la actualidad. Un potencial alcista que la sitúa como una de las 4 firmas más alcistas de todas las que cubren al valor ferroviario.

Y eso no es una cuestión baladí en el Talgo. No en vano, a pesar de que sus acciones acumulan un descenso cercano al 10% en lo que va de año, los analistas no han perdido la confianza en ellas. De hecho, según recogen desde Bloomberg, desde enero la valoración de sus acciones se ha visto incrementada en casi un 20%, hasta superar los 6,5 euros.

En opinión de los expertos, el negocio está mostrando un potencial crecimiento dadas las inversiones pendientes y la necesidad de renovación de infraestructuras. "La liberalización del mercado ferroviario en Europa va a crear más competencia en el sector de los gestores que deberán renovar las flotas en busca de competitividad y eficiencia", señala Antonio Cárdenas, de Caja de Ingenieros. Este periodo se inicia en España en 2020, por lo que a partir de este año pueden reactivarse los pedidos.

¿Cuándo es el mejor momento para comprar?

Tras conocerse el cambio de recomendación, las acciones de Talgo se disparan cerca de un 4% en el mercado de renta variable español. Sin embargo, "este movimiento en el parqué se puede calificar de simple rebote de corto plazo, de momento", asegura Carlo Almarza, analista técnico de Ecotrader, quien incide en que el riesgo de ver vuelva a los 4 euros en la acción aún es elevado al no haber superado todavía ninguna resistencia clave.

"Para que podamos hablar de que hemos visto un suelo en el actual tramo bajista que desarrolla la compañía, deberíamos ver a la firma superando los 5,12 euros a cierre semanal", afirma el experto, "y es algo que no descartamos".

En este sentido, si lo consigue, desde Ecotrader sí que se valoraría tomar posiciones en un valor que podría registrar subidas en los próximos meses hacia los 6,50 euros.

