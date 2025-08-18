Media For Europe alcanza el 45,6% del capital de la alemana Prosiebensat.1

Media For Europe (MFE), el conglomerado que engloba a Mediaset, se ha asegurado la adhesión del 43,57% del capital social de la cadena alemana Prosiebensat.1 (P7), al vencimiento del periodo de aceptación de su oferta de adquisición, aunque el grupo italiano de medios ha precisado que los accionistas de la compañía germana que aún no hayan aceptado la propuesta tendrán hasta el próximo 1 de septiembre para hacerlo.

Así, al vencimiento del plazo de aceptación, el pasado 13 de agosto, la OPA había sido aceptada por un total de 23,9 millones de acciones de P7, lo que equivale a aproximadamente el 10,26% del capital social y, según información pública disponible, a aproximadamente el 10,27% de los derechos de voto de ProSieben.

Asimismo, a tal fecha,la sociedad holding de la familia Berlusconi poseía directamente 77,6 millones de acciones de P7, equivalentes a aproximadamente el 33,31% del capital social y alrededor del 33,34% de los derechos de voto. Si bien la oferta de adquisición de MFE no estaba sujeta a ninguna condición, el grupo italiano ha precisado que los accionistas de Prosieben que aún no han aceptado la propuesta de compra aún pueden aceptarla en las próximas dos semanas, "es decir, durante el período de tiempo desde el 19 de agosto de 2025 hasta el 1 de septiembre de 2025".

En este sentido, MFE espera anunciar el próximo 4 de septiembre el número de acciones de P7 entregadas en la oferta de adquisición después del plazo de aceptación adicional. A finales del pasado mes de marzo, el conglomerado italiano anunció el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre la cadena alemana con sede en Unterföhring, cerca de Múnich, con el objetivo de aumentar su participación y reforzar su presencia en la compañía.

El holding decidió el pasado 28 de julio elevar el monto de su oferta a 4,48 euros en efectivo y 1,3 acciones ordinarias por cada título de P7. El pasado 6 de agosto, la junta ejecutiva y la junta de supervisión de la alemana dieron la bienvenida a este aumento de la oferta de MFE y recomendaron a los accionistas de Prosiebensat.1 aceptar la oferta modificada de MFE.