La fiebre por los 'audiolibros' bendice el 'Audible' de Amazon

Los audiolibros han llegado para quedarse. Cada vez hay más plataformas que apuestan por el audio de entretenimiento, un claro ejemplo de ello es Amazon. El gigante del e-commerce compró el 100% de Audible en 2008, con el objetivo de tener una proyección completa en el mundo del libro. En España aterrizó en 2020, en plena pandemia, y en solo tres años ha conseguido un crecimiento a doble dígito de los suscriptores.

Además, en este trienio han logrado aumentar su catálogo de audiolibros un 213%, pasando de 6.700 títulos a 21.000 en 2023. "Este año hemos invertido más de 4,6 millones de euros, al margen de los royalties y los acuerdos que tenemos con las editoriales, para apostar por la producción de títulos en castellano", explica a este periódico el director nacional de Audible para España e Italia, Juan Baixeras. A lo que agrega que "la intención es que la cifra de inversión vaya creciendo año a año, lo que demuestra la importancia de este sector".

Expansión internacional

El negocio del audiolibro se ha expandido por todo el mundo. Audible se encuentra en 180 país. "Estamos muy asentados en Alemania y Reino Unido. No obstante, Brasil ha sido el último país al que hemos llegado, pero no nos frenamos aquí. Tenemos muchos planes de expansión internacional y en los próximos meses anunciaremos un nuevo destino", confirma Baixeras. En general, el mercado del audio de entretenimiento está creciendo a un ritmo sin precedentes, sin embargo, es en España donde más se aprecia esta expansión. En palabras del director nacional de Audible para España e Italia: "España es el mercado internacional donde más hemos crecido en menos tiempo. Se está viviendo un boom". De hecho, según una encuesta elaborada por Audible, el 77% de los españoles consumen este tipo de pasatiempo, y más de la mitad lo hacen habitualmente. "El auge de Audible se mide en horas de escucha, y este 2023 se han elevado un 25% con respecto al año pasado. El dato de horas producidas también se ha elevado hasta las 26.000 horas en el año", alega Baixeras.

Audible es una plataforma con un funcionamiento similar a Netflix o HBO Max, es decir, hay que pagar un cuota mensual para poder acceder a los contenidos. "El público objetivo es muy amplio, y va desde los 24 hasta los 45 años. Además, se aprecia un modelo de cambio, pues cada vez los usuarios pertenecen a generaciones más jóvenes. Esto se debe a que el podcast es un gran referente", asegura el director nacional de Audible en España e Italia.

Retos del sector

El mercado del audiolibro todavía tiene mucho camino por recorrer. Desde Audible confirman sus próximos pasos. "Queremos hacer los mismo que un eBook, es decir, que el mismo día que se lance el libro en papel poder sacar también el formato audiolibro. A este se le llama publicación simultánea y es todo un reto para el sector", explica el director nacional de Audible en España e Italia. Y añade que "otro de nuestro objetivos es conseguir lanzar el formato audio antes que el propio libro, a esto se llama Audio First. Lograr esto sería un claro síntoma de que el audio de entretenimiento va ganando cada vez más peso".

Además, plataformas como, por ejemplo, Apple, han empezado ya a introducir la Inteligencia Artificial (IA) para narrar los audiolibros. Estos avances tecnológicos "pueden respaldar la expansión rápida de la disponibilidad de títulos, ya que los libros pueden convertirse en audiolibros mediante herramientas que facilitan la automatización", asegura el informe Entretenimiento y Medios de Comunicación 2023-2027 elaborado por PwC.

Competidores

Audible no está solo en este mercado, y cada vez son más las plataformas de audio que empiezan a dar los primeros pasos en el mundo del audiolibro. De hecho, Spotify se ha alzado como un potente competidor tras su anuncio del pasado mes de octubre. Los usuarios premium de la plataforma tendrán acceso a un catálogo de más de 150.000 audiolibros y a 15 horas de escucha. No obstante, este contenido solo está disponible, de momento, en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, aunque puede llegar a extenderse a otros países. El objetivo de Spotify es convertirse en una plataforma de audio 360 centrada ofrecer no solo canciones, sino también podcast y, ahora, audiolibros.