Mediaset confirma su intención de hacerse con la Cadena Ser

Un secreto a voces: Mediaset quiere hacerse con el control de la Cadena Ser. El grupo de televisión controlado por la familia Berlusconi busca afianzar sus negocios en España, más allá de cotizar en bolsa, y para ello quiere hacerse con una emisora de radio. En concreto con la Cadena Ser del grupo Prisa.

Mediaset siempre ha demostrado su interés por la cadena de radio. De hecho, el presidente ejecutivo de la compañía, Pier Silvio Berlusconi, señaló en una rueda de prensa a comienzos de semana que "si Prisa decide vender su unidad de radio, lo evaluaríamos", en unas declaraciones recogidas por Bloomberg.

Además, el mes pasado la cadena de televisión ya dio un paso adelante y presentó al grupo Prisa quedarse la gestión de la publicidad de la emisora durante un plazo de tres años con unos ingresos garantizados de cerca de 70 millones de euros anuales, lo que equivaldría a casi 200 millones al final del periodo. Sin embargo, fuentes próximas confirmaron que aunque las negociaciones están en marcha todavía no hay un acuerdo del importe.

Dentro de la cúpula de Mediaset han saltado chispas entre los órganos ejecutivos de la compañía, con Borja Prado, el presidente, por un lado, y los consejeros delegados, Alessandro Salem y Massimo Musolino, por el otro. Este choque de ideales se debe a que Prado quiere hacerse con el control de Prisa por cuestiones políticas, mientras que los dos consejeros delegados solo lo aprobarían si ven un beneficio económico.

Actualmente la capitalización de Prisa es de 371 millones de euros, pero a este valor habría que sumarle la deuda de 728,4 millones que tenía el grupo a cierre de 2022. El grupo Prisa está buscando vender alguno de sus activos para reducir esta deuda, según ha confirmado El Confidencial.

Caída en bolsa

Ayer se hizo público el testamento de Silvio Berlusconi. El ex primer ministro italiano dividió Fininvest, holding con el que controla sus sociedades, entre sus cinco hijos. La noticia no tuvo buena acogida en la bolsa de Milán y las acciones del conglomerado televisivo Media For Europe (MFE) han caído un 2,43%, cerrando con un valor de 0,5 euros cada acción.