Los gestores administrativos tramitarán fondos europeos para las pymes y los autónomos

Xavier Gil Pecharromán Madrid

El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Víctor Francos, ha anunciado la voluntad de su Departamento de alcanzar acuerdos con los gestores administrativos para que colaboren con la Administración en la tramitación de los fondos europeos.

"Los gestores administrativos van a jugar un papel muy importante en la gestión de los fondos europeos, puesto que la llegada de 175.000 millones de euros va a requerir de vuestro trabajo y colaboración", ha explicado Francos en el acto de toma de posesión de la reelegida Junta de Gobierno del Consejo General de Gestores Administrativos de España.

El secretario de Estado ha anunciado que la prioridad del Gobierno es la digitalización de las Administraciones Públicas, para lo que contarán con cerca de 1.000 millones de euros, gracias a los fondos y al Plan de Recuperación.

También, comentaba en su intervención, que para este proceso contarán con los gestores administrativos porque "la experiencia y el conocimiento que aglutina vuestra profesión son enormemente valorados en el Ministerio al que pertenezco. Primero, porque nos sirve para poder hacer reformas normativas que sean acertadas y oportunas; que respondan a la realidad y que tiendan a hacer a la Administración más ágil y más efectiva. Vosotros sabéis lo que funciona, lo que no, y lo que se puede mejorar. En segundo lugar, porque sois el ejemplo claro de lo que queremos lograr, que es la digitalización de las Administraciones Públicas. En esta materia habéis sido, y seguís siendo, la punta de lanza".

Asunción del reto

El reelegido presidente del Consejo General, Fernando Santiago, respondió que "queremos asumir un papel activo en la intermediación entre ciudadanos, autónomos y negocios, y las Administraciones".

La nueva Junta de Gobierno también ha fijado como objetivos básicos ampliar las prestaciones del Consejo General a los Colegios, potenciar la formación continua de los Gestores Administrativos, desarrollar el barómetro de la gA y crear un servicio de estudios que permita compartir el conocimiento del colectivo y continuar apoyando a la digitalización de las administraciones.

"Éstas son las líneas más destacadas, pero no las únicas, pues somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con nuestra sociedad y esta comisión ejecutiva quiere reforzar las funciones del Consejo General para cumplir con ésta, así como con nuestro propio colectivo", ha explicado Santiago.

Apoyo de Unión Profesional

Victoria Ortega, presidenta de la Unión Profesional, la asociación que agrupa a las profesiones colegiadas españolas, subrayó que "el ejemplo de trabajo esencial lo tenemos hoy aquí: la labor desempeñada durante estos 15 meses insólitos por los gestores administrativos".

Estos profesionales han sabido, añadió también, "acompañar a las pymes, y también a los autónomos y las autónomas, sirviéndoles de guía, marcándoles el itinerario, en su inicio desconocido, pero que fue transformándose en el apropiado a seguir en el inesperado laberinto que les ha tocado sortear".

Actuaciones como éstas "han demostrado una vez más, cómo vuestra profesión colegiada es garantía de amparo no solo para el tejido productivo, sino también para la ciudadanía en general", ha concluido.

También ha intervenido en el acto de toma de posesión de la Junta de Gobierno, María Gómez del Pozuelo, la fundadora y CEO de Womenalia, la red profesional que busca potenciar el talento y la presencia de la mujer en la empresa.

Ha señalado la empresaria que "las pequeñas y medianas empresas componen el 98% del tejido empresarial español "se hallan lideradas por empresarios heroicos y apoyadas en su gestión por nuestros hermanos los gestores administrativos".

"Si el gobierno crease un grupo de trabajo serio, liderado por una representación mixta con estos gestores que son los que tienen todo el conocimiento a través de un plan contundente, estaríamos a unos años de tener uno de los países más productivos y envidiados del planeta, donde todo el mundo se querría venir a estudiar y a vivir", ha comentado.

También, ha mostrado su temor a que no se aprovechen las oportunidades que pueden llegar con los fondos de Next Generation. "Si no sirven para crear este tejido sólido empresarial, ayudar a crecer a través de la innovación, la digitalización y la sostenibilidad, crear cantera de talento y atraer inversiones, seremos un país a punto de la ruina de miles y miles de sus pymes, y ya no habrá vuelta atrás", ha dicho.

Tercer mandato consecutivo

Fernando Santiago fue reelegido presidente de los Gestores Administrativos para un tercer mandato (tres años) el pasado 9 de marzo por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, integrado por los 22 presidentes de los Colegios de Gestores Administrativos de España, sin necesidad de votación ante la falta de candidaturas alternativas.

Desde 2010 se encuentra al frente del Colegio de Gestores de Madrid y, desde 2015, del Consejo General. Una de sus grandes consecuciones ha sido la puesta en marcha de la plataforma de tramitación telemática OEGAM que matricula el 98% de los vehículos de la Comunidad de Madrid.

Extenso curriculo

Su formación y experiencia son dilatadas. Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo-CEU (1989) con Postgrado Universitario en Gestión Administrativa por la Universidad de Alcalá (1992), diplomado en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal por el ESINE (1990) y Máster Universitario en Gestión Administrativa por el ICOGAM y la Universidad Camilo José Cela (2016).

Además de presidente ejecutivo de Sarot Target Group, también sobre sale por su actividad docente, ya que es formador del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), ponente de los Cursos de Verano de El Escorial (Universidad Complutense) en colaboración con Federación Nacional Trabajadores Autónomos; colaborador de la Universidad Europea; director del Máster Universitario en Gestión Administrativa en la Universidad San Pablo (CEU), Universidad Alfonso X el Sabio, ICOGAM-Universidad Camilo José Cela, y presidente del tribunal calificador de las pruebas de acceso a la profesión de gestor administrativo (gA).

El reelegido presidente de la Consejo General de Colegios Administrativos ocupa varios cargos en organizaciones empresariales, así como socio fundador de Madrid Foro Empresarial, y miembro de Unión Profesional y la Asociación Española de Asesores Fiscales, así como fundador de la Asociación de Juristas y Profesionales del Derecho San Raimundo de Peñafort.