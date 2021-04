Por primera vez en democracia se usa el BOE para atacar a la oposición

Xavier Gil Pecharromán Madrid

"Jamás había pasado que en el preámbulo de una ley se criticara al partido de la oposición. Es una falta de respeto al jefe del Estado que se le pase a la firma al Rey la ratificación de una reforma legislativa que se está utilizando para atacar a la oposición. Es insólito lo de este Gobierno, cruza todas las líneas rojas", lamentaba este viernes el líder del PP, Pablo Casado, tras consultar la edición del BOE, que publicaba la supresión de la forma agravada de coacciones por los piquetes en el transcurso de las huelgas.

En el preámbulo de la norma se afirma que: "con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno".

Además, se indica que "la reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica de Protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno".

Casado anunció ayer que su formación pedirá la comparecencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Carmen Calvo, por utilizar el BOE como un "panfleto electoral" para criticar al principal partido de la oposición".

El 'navajeo' político que se ha desarrollado en otras instituciones ha llegado ahora al BOE

También ha sostenido que la utilización del BOE va "contra las libertades y contra el pluralismo político", por lo que pedirán "responsabilidades" al Ejecutivo. Además, el presidente del PP ha lamentado que Sánchez tenga un medio más para atacar a su partido, después de hacerlo "desde las televisiones públicas y desde el Parlamento".

En la norma, como justificación de la supresión del tipo penal se señala que: "se ha aplicado la forma agravada de coacciones" prevista en dicho artículo del Código Penal, "sobre la más atenuada de coacciones genéricas, aunque en la mayoría de los casos los hechos no puedan ser entendidos como violentos o coactivos". Asimismo, se argumenta que con la aplicación de este precepto "se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical".

Con respecto a las modificaciones introducidas bajo la presidencia de Mariano Rajoy, se aduce que si bien vino a mitigar la respuesta punitiva de la ley, "la misma no da una respuesta proporcionada, ni añade nada nuevo ni necesario atendiendo a la finalidad que la norma atendía. Por ello, el artículo 315.3 del Código Penal debe desaparecer de nuestro ordenamiento punitivo, toda vez que el genérico delito de coacciones ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga". Esta derogación, no obstante, no impedirá las sanciones por coacciones en las huelgas, puesto que continúa vigente el artículo 172 que establece que sanciona con pena de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.