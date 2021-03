El 71,4% de los desahucios producidos en el cuatro trimestre de 2020 fueron de arrendatarios de vivienda

El 71,4% de los lanzamientos, 8.046, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 2.659 (el 23,6%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 557 restantes obedecieron a otras causas, según el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Con respecto a los lanzamientos practicados en el cuarto trimestre de 2020, ascendieron a 11.262, fue un 17,3% inferior al del mismo trimestre de 2019.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias mostraron una disminución interanual del 24,1%; los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, del 13,6%; y los derivados de otras causas, del 30,3%.

Cataluña, con 2.294 (el 20,4% del total nacional), fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos durante el cuarto trimestre de 2020. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 1.715; Andalucía, con 1.631; y Madrid, con 1.127.

Arrendamientos urbanos

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.701 (el 21,1% del total); seguida por Andalucía, con 1.091, la Comunidad Valenciana, con 988; y Madrid, con 943.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, es la Comunidad Valenciana, con 674, la que encabeza la lista, seguida de Andalucía, con 448; Cataluña, con 386; y Murcia, con 273.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el cuarto trimestre de 2020 fue de 18.255, un 7,2% más que en mismo trimestre de 2019. De ellos, 10.158 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 3,4%

Ejecuciones hipotecarias

En el cuarto trimestre de 2020, se presentaron 7.116 ejecuciones hipotecarias, un 42,5% más que en el mismo trimestre del año anterior.

El mayor número se dio en Cataluña, con 1.515 (un 21,3 por cien del total nacional); seguida de Andalucía, con 1.377; la Comunidad Valenciana, con 1.169; y Madrid, con 696.