El TJUE decidirá el día 11 si se debe compensar a los inversores del Popular que reclamaron antes de su caída

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallará el jueves 11 de septiembre si el Banco Santander debe responder por las demandas interpuestas por los inversores contra el Banco Popular si se presentaron antes de la resolución de la entidad, que tuvo lugar el 7 de junio de 2017.

Hasta el momento, la justicia europea ya ha fallado en dos ocasiones que ni los accionistas ni los bonistas del Popular tienen derecho a reclamar la devolución de su inversión, que perdieron al completo tras la intervención de la entidad, después de la resolución. El TJUE esgrimió que el interés general de intervenir el banco para evitar el colapso y mantener la estabilidad financiera es superior a los derechos de los acreedores, como el de a tener una tutela judicial efectiva.

Sin embargo, la cuestión que dirime ahora el tribunal es distinta porque se basa en la demanda de un inversor que adquirió bonos convertibles en acciones en 2009 y demandó al Popular el 6 de octubre de 2016, ocho meses antes de la resolución.

El afectado pidió la nulidad de la suscripción de bonos y la devolución de la inversión más daños y perjuicios por error de vicio de consentimiento. El Juzgado de Primera Instancia le dio la razón el 31 de mayo de 2017 (una semana antes de la intervención del banco) al considerar que hubo una mala comercialización del producto, aunque el Popular recurrió la sentencia.

El Tribunal Supremo remitió esta cuestión al TJUE al ser un caso diferente. La Abogada General de la UE, Tamara Cápeta, concluyó el pasado 13 de febrero que la resolución del Popular no puede prevalecer sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de los consumidores e inversores cuando la acción judicial se ejercitó antes de la intervención.

El TJUE decidirá el próximo jueves si los inversores del Popular con acciones judiciales contra el banco interpuestas antes de su intervención tienen derecho a no a recuperar su dinero.